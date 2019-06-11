Муратов сообщил о переговорах в мэрии Москвы по делу Голунова

Один из основателей «Новой газеты» — Дмитрий Муратов — рассказал о переговорах в мэрии Москвы, которые привели к тому, что суд в результате не стал отправлять журналиста «Медузы» Ивана Голунова в изолятор временного содержания

Дмитрий Муратов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Муратов рассказал изданию The Bell, что еще до заседания Никулинского суда 8 июня вместе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в столичной мэрии провел переговоры с руководителем аппарата Сергея Собянина Натальей Сергуниной и заместителем мэра Москвы, курирующим информационную политику и безопасность, Александром Горбенко. На встрече, на которой присутствовал в том числе и начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, стало понятно, что «аргументы обвинения страшно шаткие», сказал Муратов.

По его словам, именно в ходе встречи в мэрии возникла идея не помещать Голунова в изолятор временного содержания, а отправить его под домашний арест.

«Если бы Голунов был арестован, непонятно, что могло бы с ним произойти, ведь неизвестно, не имеют ли заказчики этого дела контроля над изоляторами временного содержания», — считает Муратов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Москвы. Источник в мэрии подтвердил РБК факт встречи.