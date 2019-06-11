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Общество ,  
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Муратов сообщил о переговорах в мэрии Москвы по делу Голунова
Один из основателей «Новой газеты» — Дмитрий Муратов — рассказал о переговорах в мэрии Москвы, которые привели к тому, что суд в результате не стал отправлять журналиста «Медузы» Ивана Голунова в изолятор временного содержания
Дмитрий Муратов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Муратов рассказал изданию The Bell, что еще до заседания Никулинского суда 8 июня вместе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в столичной мэрии провел переговоры с руководителем аппарата Сергея Собянина Натальей Сергуниной и заместителем мэра Москвы, курирующим информационную политику и безопасность, Александром Горбенко. На встрече, на которой присутствовал в том числе и начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, стало понятно, что «аргументы обвинения страшно шаткие», сказал Муратов.

По его словам, именно в ходе встречи в мэрии возникла идея не помещать Голунова в изолятор временного содержания, а отправить его под домашний арест.

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«Если бы Голунов был арестован, непонятно, что могло бы с ним произойти, ведь неизвестно, не имеют ли заказчики этого дела контроля над изоляторами временного содержания», — считает Муратов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Москвы. Источник в мэрии подтвердил РБК факт встречи.

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В понедельник, 10 июня, напомнил Муратов, о теме говорили президент России Владимир Путин и омбудсмен Татьяна Москалькова. «Политическое руководство страны приняло правильное решение, оценив, что спецслужбы (это мое предположение), пользуясь доверием, пытались сформировать у руководства и Москвы, и страны точку зрения, выгодную им», — сообщил Муратов.

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Тот факт, что об освобождении Голунова было объявлено не в понедельник, а во вторник, Муратов объяснил тем фактом, что надо было дождаться результатов экспертизы ДНК. Когда выяснилось, что никаких следов журналиста на предметах, изъятых в его квартире, нет, появились основания для его выхода на свободу.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Решением Никулинского суда 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.

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Днем 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова, поскольку проведенные экспертизы показали, что вина журналиста не доказана. Одновременно глава ведомства заявил, что задерживавшие Голунова полицейские на время проверки отстранены от работы. Колокольцев также пообещал, что будет ходатайствовать об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Вечером 11 июня Голунову вручили постановление о прекращении уголовного дела. С журналиста сняли электронный браслет, после чего он покинул территорию Главного следственного управления МВД по Москве.

Фотогалерея 
Иван Голунов после прекращения уголовного дела. Фоторепортаж

Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: Иван Голунов, Дмитрий Муратов
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