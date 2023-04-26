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Попова заявила о более 1 тыс. заболевших корью в 2023 году

Роспотребнадзор: в 2023 году корью в России заболели 1089 человек
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

В 2023 году в России зарегистрировано 1089 случаев заболевания корью. Об этом говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора.

За январь—март 2023 года зарегистрировано 1089 случаев кори. Большинство заболевших — дети, следует из слов главы надзорного ведомства Анны Поповой.

«В этом году общее количество заболевших детей — чуть больше тысячи сейчас. Это подтвержденные диагнозы в целом по всей стране», — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Поповой, иммунизация от кори составляет около 97%. Большинство россиян привиты или переболели в детстве. Это исключает эпидемическое распространение заболевания.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила тренд снижения заболеваемости корью. Для сравнения: в 2019 году переболели порядка 4,5 тыс. В 2020 году, когда россияне находились в изоляции из-за пандемии коронавируса, количество заболевших детей составляло порядка 1–1,2 тыс. «Самый высокий за последние 25 лет подъем был в 1999 году, там заболело более 7 тыс. за год», — отметила Попова.

В прошлом году Попова сообщила всего о 34 случаях заражения корью. Все они были завозными и не получили распространения, сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

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Случаи заражения корью выявили в 44 регионах России. Тогда Попова заявила, что меры по предотвращению распространения болезни принимают локально, где это необходимо. Ведомство связало рост заболеваемости с большим числом непривитых людей и мигрантами.

Корь передается воздушно-капельным путем. Среди симптомов — высокая температура вплоть до 40 градусов, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, сыпь. Корь может нанести серьезный вред органам дыхания и центральной нервной системе.

Прививки от кори проводятся двукратно: детям в возрасте одного года (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Кроме того, иммунизация необходима всем взрослым до 35 лет, которые не прививались ранее.

Теги
корь Анна Попова Роспотребнадзор Дети
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