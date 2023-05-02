Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 22:04
ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию Спорт, 21:58
Кадры с сошедшим с рельс грузовым поездом в Брянской области Общество, 21:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции Бизнес, 21:45
Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс Политика, 21:33
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири Политика, 21:27
Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III Политика, 21:19
РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Генерал США оценил способность Украины идти в наступление Политика, 21:13
Общество ,  
0 

Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори

«РИА Новости»: несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
По данным телеграм-канала «Осторожно. Новости», на дистанционку переведены учащиеся 2-го учебного корпуса МГУ на Ленинских горах. Ранее столичные власти сообщали, что в Москве наблюдаются единичные очаги кори среди непривитых
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Несколько факультетов МГУ переходят на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректората.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно. Новости», противоэпидемические меры касаются 2-го учебного корпуса на Ленинских горах. В этом корпусе располагаются аудитории высшей школы бизнеса, механико-математического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, факультета космических исследований и факультета педагогического образования.

В документе за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего, который опубликовал телеграм-канал, говорится, что дистанционный режим обучения вводится для всех обучающихся во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили «Интерфаксу», что в МГУ зарегистрирован единичный случай подозрения на корь у студента, руководству вуза направлено предписание принять все необходимые противоэпидемические меры.

РБК направил запрос в пресс-службу МГУ.

В середине апреля студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина отправили на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори. В вузе сообщали о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре уточнили, что был выявлен один случай среди студентов, а дистанционное обучение продлится 21 день.

Читайте на РБК Pro
Как снизить налоговое бремя, не привлекая внимания ФНС
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах

18 апреля решение о дистанционном обучении для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников приняло руководство Московского авиационного института (МАИ), однако через несколько часов оно было отменено. В вузе пояснили, что подозрение на корь у одного из студентов не подтвердилось и ограничения не нужны.

В начале мая в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве фиксируются отдельные случаи заболевания и единичные очаги кори среди непривитых жителей, но ситуация не является критической. «Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», — заявили в ведомстве. До этого представители медицинских сетей сообщали РБК, что частные клиники столицы на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори столкнулись с нехваткой вакцин — их перенаправляют в государственные учреждения.

Корь вызывает РНК-содержащий вирус, который передается от больного человека воздушно-капельным путем, — после попадания на слизистые дыхательных путей возбудитель проникает в кровоток и распространяется по всему организму.

Основные признаки кори — слабость и ломота в теле, насморк с обильными выделениями, температуру 38–40°C, сильная головная боль, мучительный сухой кашель, боль в горле при глотании и воспаление слизистой оболочки глаз, затем — высыпания. Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем распространяются по всему туловищу.

Корью можно заразиться не только при прямом контакте с больным человеком. Инфицирование может произойти, даже если просто зайти в помещение, где недавно находился больной (неопасным он считается только с пятого дня после появления высыпаний).

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
МГУ корь дистанционное обучение
Материалы по теме
Власти заявили о росте «спорадической» заболеваемости корью в Москве
Общество
В частных клиниках Москвы возникла нехватка вакцин от кори
Общество
В Петербурге от работодателей потребовали привить иностранцев против кори
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter