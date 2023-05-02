Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори

По данным телеграм-канала «Осторожно. Новости», на дистанционку переведены учащиеся 2-го учебного корпуса МГУ на Ленинских горах. Ранее столичные власти сообщали, что в Москве наблюдаются единичные очаги кори среди непривитых

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Несколько факультетов МГУ переходят на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректората.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно. Новости», противоэпидемические меры касаются 2-го учебного корпуса на Ленинских горах. В этом корпусе располагаются аудитории высшей школы бизнеса, механико-математического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, факультета космических исследований и факультета педагогического образования.

В документе за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего, который опубликовал телеграм-канал, говорится, что дистанционный режим обучения вводится для всех обучающихся во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая.

В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили «Интерфаксу», что в МГУ зарегистрирован единичный случай подозрения на корь у студента, руководству вуза направлено предписание принять все необходимые противоэпидемические меры.

РБК направил запрос в пресс-службу МГУ.

В середине апреля студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина отправили на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори. В вузе сообщали о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре уточнили, что был выявлен один случай среди студентов, а дистанционное обучение продлится 21 день.

18 апреля решение о дистанционном обучении для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников приняло руководство Московского авиационного института (МАИ), однако через несколько часов оно было отменено. В вузе пояснили, что подозрение на корь у одного из студентов не подтвердилось и ограничения не нужны.

В начале мая в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве фиксируются отдельные случаи заболевания и единичные очаги кори среди непривитых жителей, но ситуация не является критической. «Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», — заявили в ведомстве. До этого представители медицинских сетей сообщали РБК, что частные клиники столицы на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори столкнулись с нехваткой вакцин — их перенаправляют в государственные учреждения.