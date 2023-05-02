Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори
Несколько факультетов МГУ переходят на дистанционное обучение до 17 мая из-за кори, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректората.
Как пишет телеграм-канал «Осторожно. Новости», противоэпидемические меры касаются 2-го учебного корпуса на Ленинских горах. В этом корпусе располагаются аудитории высшей школы бизнеса, механико-математического факультета, факультета вычислительной математики и кибернетики, факультета космических исследований и факультета педагогического образования.
В документе за подписью ректора МГУ Виктора Садовничего, который опубликовал телеграм-канал, говорится, что дистанционный режим обучения вводится для всех обучающихся во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая.
В столичном управлении Роспотребнадзора уточнили «Интерфаксу», что в МГУ зарегистрирован единичный случай подозрения на корь у студента, руководству вуза направлено предписание принять все необходимые противоэпидемические меры.
РБК направил запрос в пресс-службу МГУ.
В середине апреля студентов Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина отправили на внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за вспышки кори. В вузе сообщали о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий. В Роспотребнадзоре уточнили, что был выявлен один случай среди студентов, а дистанционное обучение продлится 21 день.
18 апреля решение о дистанционном обучении для предотвращения распространения кори среди студентов и сотрудников приняло руководство Московского авиационного института (МАИ), однако через несколько часов оно было отменено. В вузе пояснили, что подозрение на корь у одного из студентов не подтвердилось и ограничения не нужны.
В начале мая в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве фиксируются отдельные случаи заболевания и единичные очаги кори среди непривитых жителей, но ситуация не является критической. «Практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане, что и служит причиной заболевания», — заявили в ведомстве. До этого представители медицинских сетей сообщали РБК, что частные клиники столицы на фоне повышения спроса на вакцинацию от кори столкнулись с нехваткой вакцин — их перенаправляют в государственные учреждения.
Корь вызывает РНК-содержащий вирус, который передается от больного человека воздушно-капельным путем, — после попадания на слизистые дыхательных путей возбудитель проникает в кровоток и распространяется по всему организму.
Основные признаки кори — слабость и ломота в теле, насморк с обильными выделениями, температуру 38–40°C, сильная головная боль, мучительный сухой кашель, боль в горле при глотании и воспаление слизистой оболочки глаз, затем — высыпания. Сначала пятна возникают на шее, голове, верхней части грудной клетки, а затем распространяются по всему туловищу.
Корью можно заразиться не только при прямом контакте с больным человеком. Инфицирование может произойти, даже если просто зайти в помещение, где недавно находился больной (неопасным он считается только с пятого дня после появления высыпаний).