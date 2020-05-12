Пандемия коронавируса , 12 мая, 13:38
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Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему ИВЛ
Больница Святого Георгия в Петербурге, которая специализируется на лечении коронавирусных больных, отказалась от использования аппаратов для искусственной вентиляции легких «Авента-М» до конца расследования.
Утром 12 мая один из аппаратов этой марки загорелся в реанимационном отделении, в результате пожара погибли пятеро тяжело больных людей с диагнозом COVID-19.
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