Петербургская больница приостановила лечение идентичными сгоревшему ИВЛ

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Больница Святого Георгия в Петербурге, которая специализируется на лечении коронавирусных больных, отказалась от использования аппаратов для искусственной вентиляции легких «Авента-М» до конца расследования.

Утром 12 мая один из аппаратов этой марки загорелся в реанимационном отделении, в результате пожара погибли пятеро тяжело больных людей с диагнозом COVID-19.

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