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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Возгорание аппаратов ИВЛ названо причиной унесших человеческие жизни пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала проверку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9-го и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собеседник агентства сообщил, что Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«Причина организации контрольно-надзорных мероприятий — возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.

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Пожар в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). В свою очередь, издание Baza сообщило, что причиной возникновения пожара в петербургской больнице стало короткое замыкание и последовавшее за ним воспламенение кислородной смеси в аппарате «Авента-М» производства УПЗ, который в больнице начали использовать только 2 мая.

В пресс-службе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в состав госкорпорации «Ростех» и включает в себя УПЗ) «РИА Новости» подтвердили, что аппараты ИВЛ производства УПЗ поставлялись в Петербург.

О том же рассказала РБК и начальник отдела маркетинга и связей с общественностью УПЗ Лидия Зимина. «Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие», — сказала она.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Евгений Калюков, Артем Афонский
Теги: Росздравнадзор, пожар, больница
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