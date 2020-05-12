Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Возгорание аппаратов ИВЛ названо причиной унесших человеческие жизни пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) начала проверку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где 9-го и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Собеседник агентства сообщил, что Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«Причина организации контрольно-надзорных мероприятий — возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях», — говорится в сообщении.

Пожар в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ.