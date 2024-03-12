 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила Международный суд

Выдавшая ордер на арест Путина судья Аканэ стала новым председателем МУС
Сюжет
Военная операция на Украине
Международный суд в Гааге возглавила Томоко Аканэ — одна из трех судей, выдавших год назад ордер на арест Путина. В России этих судей объявили в розыск, Кремль называет их решение юридически ничтожным и возмутительным
Судья МУС Томоко Аканэ
Судья МУС Томоко Аканэ (Фото: ICC-CPI)

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге стала японская судья Томоко Аканэ, ее избрали на срок до 2027 года. Об этом говорится на сайте суда. Она была одной их трех судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Аканэ сменила на этом посту польского судью Петра Хофманьского.

«В это сложное для Суда время требуется стабильное, основанное на сотрудничестве и сплоченное руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда», — сказала она.

Кремль заявил об ожидании от Еревана «заверений» по ордеру против Путина
Политика
Владимир Путин

МУС выдал ордер на арест Путина и Беловой год назад, в марте 2023 года. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой представитель президента Дмитрий Песков назвал «возмутительной и неприемлемой».

Суд в Гааге не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Читайте на РБК Pro
Минус 40% ложных вызовов. Как нейросети вкалывают в службах поддержки
Биткоин стал самым желанным активом. Какие стратегии есть у инвестора
Обмен заблокированными активами: с какими рисками сталкиваются россияне
Люди стали забывать номера телефонов: чем опасна цифровая амнезия

Прошлым летом Аканэ была объявлена в России в розыск по неназванной уголовной статье, затем объявили двух ее коллег, принявших решение о выдаче ордера — Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Годинес. СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану, его обвиняют по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

В суде отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».

МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих
Политика

В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Суд постановил, что они могут быть ответственны за нарушение нескольких положений Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний». Согласно материалам дела, речь идет об атаках по инфраструктуре Украины в период с 10 октября 2022 года по «как минимум» 9 марта 2023-го.

«Мы не участники статута, не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — отреагировал Песков.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

 

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин МУС Международный уголовный суд
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль ответил на ордера МУС на арест российских командующих
Политика
Кремль заявил об ожидании от Еревана «заверений» по ордеру против Путина
Политика
МВД объявило в розыск третьего судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 11 мар, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 11 мар, 16:18
Выигравшему €4,5 млн банкиру не разрешили их оставить себе Политика, 03:16
Семь сел остались без света под Белгородом после атаки дрона Политика, 03:10
Над Курской областью сбили дрон Политика, 03:00
Трамп сравнил отказ мира от доллара с проигрышем США в войне Политика, 02:40
Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила Международный суд Общество, 02:39
В бундестаге объяснили утечку беседы офицеров о Крыме операцией России Политика, 02:09
Аналитики заметили возвращение рекламы ушедших из России брендов Бизнес, 02:07
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Над Курском сработала система ПВО Политика, 01:32
В Киеве прозвучал взрыв Политика, 01:18
Захарова спросила Литву, отменил ли Вильнюс границы страны Политика, 00:48
В Минске отменили показ фильмов Сокурова Политика, 00:43
Зеленский заявил, что на Украине не нужны иностранные войска Политика, 00:25
Самолет из Москвы в Касабланку сел в Танжере из-за проблем с двигателем Общество, 00:06
Глава ЦРУ допустил потерю Украиной многих территорий в этом году Политика, 00:02