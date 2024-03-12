Выдавшая ордер на арест Путина судья возглавила Международный суд

Международный суд в Гааге возглавила Томоко Аканэ — одна из трех судей, выдавших год назад ордер на арест Путина. В России этих судей объявили в розыск, Кремль называет их решение юридически ничтожным и возмутительным

Судья МУС Томоко Аканэ (Фото: ICC-CPI)

Новым председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге стала японская судья Томоко Аканэ, ее избрали на срок до 2027 года. Об этом говорится на сайте суда. Она была одной их трех судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Аканэ сменила на этом посту польского судью Петра Хофманьского.

«В это сложное для Суда время требуется стабильное, основанное на сотрудничестве и сплоченное руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, представителями защиты и потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала Суда», — сказала она.

МУС выдал ордер на арест Путина и Беловой год назад, в марте 2023 года. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года.

Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой представитель президента Дмитрий Песков назвал «возмутительной и неприемлемой».

Суд в Гааге не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Прошлым летом Аканэ была объявлена в России в розыск по неназванной уголовной статье, затем объявили двух ее коллег, принявших решение о выдаче ордера — Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Годинес. СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану, его обвиняют по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

В суде отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».

В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Суд постановил, что они могут быть ответственны за нарушение нескольких положений Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний». Согласно материалам дела, речь идет об атаках по инфраструктуре Украины в период с 10 октября 2022 года по «как минимум» 9 марта 2023-го.

«Мы не участники статута, не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — отреагировал Песков.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.



