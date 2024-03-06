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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на ордера МУС на арест российских командующих

Песков: Россия не признает решение МУС выдать ордера на арест двух командующих
Сюжет
Военная операция на Украине
МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом из-за ударов по инфраструктуре Украины. Песков напомнил, что Москва не признает юрисдикцию суда, который год назад выдал ордер на арест Путина

Сергей Кобылаш
Виктор Соколов
Сергей Кобылаш
Виктор Соколов
Сергей Кобылаш
(Фото: Егор Алеев / ТАСС)
Виктор Соколов
(Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не участники статута, не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — сказал он.

Накануне, 5 марта, МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Суд решил, что они могут быть ответственны за нарушение нескольких положений Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний». Согласно материалам дела, речь идет об атаках по инфраструктуре Украины в период с 10 октября 2022 года по «как минимум» 9 марта 2023-го.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих
Политика

Год назад МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.

Песков тогда напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой он назвал «возмутительной и неприемлемой».

Вскоре после выдачи ордеров судом Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли соответствующее решение. В суде отметили, что преследование его должностных лиц необосновано и является «актом запугивания».

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