Кремль ответил на ордера МУС на арест российских командующих
Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда (МУС), заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы не участники статута, не признаем это. Это не первое решение. Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — сказал он.
Накануне, 5 марта, МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Суд решил, что они могут быть ответственны за нарушение нескольких положений Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам», «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний». Согласно материалам дела, речь идет об атаках по инфраструктуре Украины в период с 10 октября 2022 года по «как минимум» 9 марта 2023-го.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Год назад МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с 24 февраля 2022 года.
Песков тогда напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой он назвал «возмутительной и неприемлемой».
Вскоре после выдачи ордеров судом Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли соответствующее решение. В суде отметили, что преследование его должностных лиц необосновано и является «актом запугивания».
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