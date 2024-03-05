МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих

МУС выдал ордера на арест российских командующих дальней авиацией Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова. Решение принято «в контексте ситуации на Украине», указано в материалах суда

Сергей Кобылаш (Фото: Егор Алеев / ТАСС) Виктор Соколов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) в составе председательствующего судьи Розарио Айталы, судей Томоко Аканэ и Серхио Годинеса выдала ордера на арест двух российских командующих: генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша (дальняя авиация) и адмирала Виктора Соколова (Черноморский флот), сообщается на сайте МУС.

Решение принято «в контексте ситуации на Украине». Суд решил, что Кобылаш и Соколов могут нести ответственность за нарушение нескольких статей Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам» (статья 8 (2) (b) (ii), «причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам» (статья 8 (2) (b) (iv), «преступление против человечности в виде бесчеловечных деяний в соответствии со статьей 7 (1) (k)».

Ордера выданы по ходатайству прокуратуры МУС. Дела связаны с ударами по украинской инфраструктуре, которые российские силы наносили с 10 октября 2022 года по «как минимум» 9 марта 2023 года, следует из материалов суда.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

РБК обратился за комментарием в МИД.

Сергей Кобылаш руководит российской дальней авиацией с 2016 года. До этого он был начальником авиации ВВС (2013–2015). После того, как в 2015 году это подразделение вошло в состав ВКС, и до 2016 года Кобылаш занимал должность начальника 4-го липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВКС.

Виктор Соколов возглавил Черноморский флот в августе 2022 года. С 2020 года он руководил Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова.

Почти год назад, в прошлом марте, МУС выдал ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей» в Россию. Мария Захарова тогда говорила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила она.

Решение о выдаче ордера тогда также принимали Розарио Айтала, Томоко Аканэ и Серхио Годинес. МВД России объявило всех троих в розыск. Такие же меры ведомство приняло в отношении прокурора МУС Карима Ахмада Хана.