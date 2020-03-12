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Кувейт приостановил работу министерств и банков из-за коронавируса

В стране также временно закроются банки и приостановит работу Кувейтская фондовая биржа
Фото: Xinhua / Global Look Press

Правительство Кувейта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции решило приостановить работу министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта, сообщил официальный представитель кабмина Тарек аль-Музрам, передает KUNA.

Вслед за заявлением правительства Кувейтская банковская ассоциация сообщила, что банки страны также приостанавливают работу в указанный период. В каждой провинции останется только по одному открытому филиалу каждого банка. При этом граждане смогут воспользоваться электронными услугами, в том числе денежными и международными переводами онлайн, а банкоматы будут пополнять наличными, чтобы можно было снимать деньги.

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Свои операции 12 марта решила приостановить и Кувейтская фондовая биржа. Когда она вернется к работе, не сообщается.

Помимо этого власти с полуночи 13 марта решили ограничить коммерческие рейсы. Теперь прилететь в международный аэропорт Кувейта смогут только граждане страны и их близкие родственники. Грузовые авиаперевозки продолжат работу в штатном режиме.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом в Кувейте заразились 69 человек, информации о жертвах заболевания не поступало. Из-за распространения COVID-19 в стране стали появляться слухи, вызывающие панику среди населения, и власти подали в суд на тех, кто их сеет, сообщил министр внутренних дел Анас аль-Салех.

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За пределами КНР, по данным SCMP, коронавирусом заразились более 43 тыс., жертвами заболевания стали свыше 1,4 тыс. человек. В самом Китае, откуда в конце прошлого года начал распространяться новый коронавирус, за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией. Ранее обстановка с коронавирусом обострилась в Европе, где в Италии произошла вспышка болезни и заразившиеся на курортах туристы завезли COVID-19 в ряд других стран. На фоне распространения вируса США временно запретили въезд из европейских стран, власти Турции сообщили о переносе туристического сезона, а в Италии закрылись магазины, бары и рестораны.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Кувейт, правительство, пандемия
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