Кувейт приостановил работу министерств и банков из-за коронавируса

В стране также временно закроются банки и приостановит работу Кувейтская фондовая биржа

Фото: Xinhua / Global Look Press

Правительство Кувейта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции решило приостановить работу министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта, сообщил официальный представитель кабмина Тарек аль-Музрам, передает KUNA.

Вслед за заявлением правительства Кувейтская банковская ассоциация сообщила, что банки страны также приостанавливают работу в указанный период. В каждой провинции останется только по одному открытому филиалу каждого банка. При этом граждане смогут воспользоваться электронными услугами, в том числе денежными и международными переводами онлайн, а банкоматы будут пополнять наличными, чтобы можно было снимать деньги.

Свои операции 12 марта решила приостановить и Кувейтская фондовая биржа. Когда она вернется к работе, не сообщается.

Помимо этого власти с полуночи 13 марта решили ограничить коммерческие рейсы. Теперь прилететь в международный аэропорт Кувейта смогут только граждане страны и их близкие родственники. Грузовые авиаперевозки продолжат работу в штатном режиме.