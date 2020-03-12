В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявили главы турецких министерств на совместной пресс-конференции 11 марта, пишет Anadolu.

В частности Министерство культуры и туризма страны предложило гостиницам и туристическим фирмам перенести начало сезона с марта на конец апреля.

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.

По словам министра торговли Рухсара Пекджана, проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа страны заявил, что риск заболевания серьезен, учитывая ситуацию в Европе.