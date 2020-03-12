В Китае за сутки коронавирусом заразились 15 человек

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, за сутки на материковой части страны выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с декабря прошлого года число заболевших составило 80 793.

Число жертв с момента начара расрпространения инфекции составило 3169 человек, из них 11 — за минувшие сутки. Большая часть новых смертных случаев (десять) произошла в провинции Хубэй.

В Гонконге, Макао и на Тайване подтверждено 187 случаев заболевания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире зафиксировано 118 тыс. случаев заражения в 114 странах. По информации SCMP, на втором после Китая месте по числу зараженных находится Италия — более 12 тыс. случаев. В Иране количество заболевших составило 9 тыс., а в Иране — более 7,7 тыс.

Материал дополняется