Юрист описал, как вернуть деньги за несостоявшийся тур на Кубу
Россиянам, которым туроператоры по какой-либо причине отказались возмещать ущерб за отмененные туры на Кубу, необходимо последовательно выполнить несколько шагов для возвращения средств. О них в эфире Радио РБК рассказал юрист по туризму Эдуард Шалоносов.
Эксперт отметил, что вначале нужно обратиться к туроператору через турагента и написать заявление с просьбой вернуть денежные средства в связи с обстановкой на Кубе. По словам Шалоносова, скорее всего туроператор откажет под предлогом, что туры были отменены не по его вине. Тогда необходимо переходить ко второму шагу.
«Исковое заявление в суд. И в нем обязательно соблюдение многих реквизитов, условий», — отметил юрист.
Шалоносов также рассказал, на какую сумму может рассчитывать потребитель. По его словам, если тур стоил условно 100 руб., то суд возвращает 100 руб. Однако также есть неустойка — 100 руб. за каждый день просрочки. Кроме того, предусмотрен штраф в пользу потребителя — еще 100 руб. Итого пострадавший от отмены тура получит 300 руб.
«Четвертый пункт — это моральный вред и расходы на представителя. Судебный процесс будет идти от полугода до 8–10 месяцев, иногда меньше. Стоит ли сил, затрат и денег? Обязательно стоит, потому что туроператор не может получить деньги, не заселив, не отправив туристов на Кубу отдыхать, оставив их себе», — отметил юрист.
Шалоносов подчеркнул, что туристу не стоит соглашаться на маленькие выплаты или на обещания туроператора обязательно отвезти его куда-то в следующем году, поскольку на следующий год туроператор скажет, что тур подорожал.
Юрист добавил, что, когда туроператор предлагает не вернуть деньги, а поменять страну отдыха, туристу, как правило, предоставляют дешевый отель, потому что он, по сути, «заскакивает в последний вагон».
«Вам придется искать какую-то полку и, скорее всего, боковушку в плацкарте. Если все занято, то тур будет самый дешевый, который купили предыдущие сидящие в поезде. Вам предложат в 3–4 раза дороже, потому что вы вскакиваете в последний вагон. Какой мы делаем вывод? Отдохнуть можно, и скорее всего, туроператор потребует доплату. В этом вся проблема бизнеса туроператоров», — добавил Шалоносов.
В конце января на Кубе стали наблюдаться проблемы с вылетом рейсов из-за нехватки авиатоплива. Одновременно США начали ужесточать политику в отношении Кубы: президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Гаваны. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявлял, что решительно осуждает попытки Вашингтона ввести топливную блокаду.
9 февраля власти Кубы предупредили авиакомпании, что на фоне энергетического кризиса топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. 11 февраля Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от туристических поездок на остров до нормализации обстановки.
