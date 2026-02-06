Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом

Фото: Greta Gabaglio / Shutterstock

Вылеты с Кубы продолжаются, однако рейсы могут задерживаться из-за нехватки топлива и вынужденных дозаправок в других аэропортах, сообщили опрошенные РБК российские туристы. По их словам, случаев полной отмены рейсов или невозможности покинуть страну не зафиксировано, но время перелета увеличивается.

«Нет такого пока на сегодня, что кто-то не может вылететь с Кубы. Все вылетают, но вопрос — как?» — поделилась с РБК турагент в Варадеро.

В частности, некоторые рейсы выполнялись с промежуточной посадкой в Гаване для дозаправки, где пассажирам приходилось ожидать несколько часов. В результате перелет в Москву в отдельных случаях занимал до 17 часов вместо стандартных 12.

При этом в туристических зонах системных перебоев с электричеством и работой транспорта не наблюдается, отели и туристическая инфраструктура функционируют в штатном режиме. В провинциях ситуация сложнее: местные жители и путешественники сообщают о дефиците топлива, очередях на заправках и периодических отключениях электроэнергии, что осложняет передвижение по острову на автомобиле.

Российский гражданин, проживающий на Кубе, рассказал, что туристические автобусы на Варадеро ходят исправно, электричество в туристических зонах не пропадает.

«Еще пару недель назад видел в Гаване огромные очереди на заправках. Я проехал по всему острову, огромный дефицит топлива на востоке острова — в Сантьяго-де-Куба рабочей оказалась только одна заправка, в первой половине дня. Очередь небольшая, на полчаса. Также мне удалось заправиться в городе Ольгин», — рассказал он.

«Что касается перелетов, то пока что ни один рейс не отменили. Затруднения есть — вынужденные дозаправки в других аэропортах», — уточнил собеседник РБК.

Россиянин Александр Терехин рассказал, что улетел с Кубы «позавчера после двухнедельного пребывания на острове».

«Что касается топливной ситуации, в курортных зонах системных перебоев не зафиксировано. Вместе с тем по маршруту Варадеро — Гавана наблюдались продолжительные очереди на автозаправочных станциях. По информации местных таксистов, время ожидания заправки может составлять несколько часов. Исходя из этих факторов, я отказался от первоначального плана арендовать автомобиль. Местные жители рекомендовали избегать поездок в отдаленные регионы из-за риска отсутствия доступного топлива», — пояснил он.

Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о сотнях россиян, застрявших на Кубе из-за нехватки авиатоплива. Туроператоры эти сообщения не подтвердили, указав, что вылеты продолжаются, хотя отдельные рейсы задерживаются из-за вынужденных дозаправок.

Обострение ситуации с топливом на острове происходит на фоне ужесточения политики США в отношении Кубы. В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы.

По данным Politico, администрация Трампа также рассматривает возможность введения полной блокады импорта нефти на Кубу. В ответ Гавана объявила международное чрезвычайное положение, обвинив Вашингтон в экономическом давлении.

На этом фоне Россия подтвердила готовность продолжить политическую и материальную поддержку Кубы, включая поставки нефти, которые Москва осуществляла в последние годы.