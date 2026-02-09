 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц

Куба предупредила об отсутствии топлива для самолетов в течение месяца
В девяти международных аэропортах острова в течение месяца, начиная с 10 февраля, не будет топлива Jet A-1 для самолетов, следует из официального уведомления NOTAM, выпущенного главным аэропортом страны в Гаване
Куба на фоне энергетического кризиса предупредила авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов, сообщает Efe.

Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта, не будет топлива
Jet A-1 для самолетов.

Дозаправка Jet A-1 будет недоступна в международных аэропортах Гаваны (MUHA), Варадеро (MUVR), Сьенфуэгоса (MUCF), Санта-Клары (MUSC), Камагуэй (MUCM), Кайо-Коко (MUCC), Ольгина (MUHG), Сантьяго-де-Куба (MUCU) и Мансанильо (MUMZ), сообщает портал Ciber Cuba.

Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы. Ситуация с топливом затрагивает коммерческие и чартерные рейсы, грузовые перевозки и бизнес-авиацию и влияет на сообщение с США, странами Европы и Латинской Америки.

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

Ситуацию усугубляет усиление давления со стороны Соединенных Штатов. В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов». Трамп заявлял, что Куба «на грани того, чтобы рухнуть» после прекращения нефтяных поставок из Венесуэлы.

Куба в ответ на действия Вашингтона объявила международное чрезвычайное положение. Гавана осудила попытки Вашингтона представить остров как угрозу и ввести топливную блокаду. Глава МИД Бруно Родригес Паррилья обвинил США в попытке обречь страну на «экстремальные условия жизни».

