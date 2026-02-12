Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России призвало россиян, которые планируют поездку на Кубу, принять во внимание ситуацию в стране с учетом рекомендаций Минэкономразвития, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Призываем всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой возвращения на родину, проявлять спокойствие и выдержку. И тех, кто планирует поездку в страну, — учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития», — сказала она.

МИД и посольство России в Гаване находятся в плотном контакте с кубинскими властями с целью оказания необходимого содействия российским гражданам, находящимся на Кубе, в первую очередь туристам, добавила Захарова.

9 февраля Куба предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах страны в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1. В тот же день посольство России сообщило, что переселяет часть российских туристов в другие гостиницы Кубы с целью «экономии ресурсов».

11 февраля Минэкономразвития опубликовало рекомендации для россиян о воздержании от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове. Авиакомпания «Россия» сообщила о плане приостановки рейсов на Кубу с 24 февраля.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. На фоне дефицита топлива на Кубе происходят длительные отключения электроэнергии, формируются большие очереди на АЗС, а заправка самолетов ограничена из-за нехватки авиакеросина.