 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Захарова призвала российских туристов учитывать ситуацию на Кубе

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России призвало россиян, которые планируют поездку на Кубу, принять во внимание ситуацию в стране с учетом рекомендаций Минэкономразвития, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Призываем всех, кто столкнулся с вынужденной задержкой возвращения на родину, проявлять спокойствие и выдержку. И тех, кто планирует поездку в страну, — учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе с учетом рекомендаций Минэкономразвития», — сказала она.

Захарова заявила, что ЕС не дает Киеву пойти на компромисс на переговорах
Политика
Мария Захарова

МИД и посольство России в Гаване находятся в плотном контакте с кубинскими властями с целью оказания необходимого содействия российским гражданам, находящимся на Кубе, в первую очередь туристам, добавила Захарова.

9 февраля Куба предупредила авиакомпании, что в девяти международных аэропортах страны в течение месяца — с 10 февраля по 11 марта — не будет авиатоплива Jet A-1. В тот же день посольство России сообщило, что переселяет часть российских туристов в другие гостиницы Кубы с целью «экономии ресурсов».

11 февраля Минэкономразвития опубликовало рекомендации для россиян о воздержании от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове. Авиакомпания «Россия» сообщила о плане приостановки рейсов на Кубу с 24 февраля.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения и ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. На фоне дефицита топлива на Кубе происходят длительные отключения электроэнергии, формируются большие очереди на АЗС, а заправка самолетов ограничена из-за нехватки авиакеросина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
МИД Мария Захарова Куба
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»
Политика
Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Аренда самого дешевого жилья в Москве подорожала за месяц Недвижимость, 13:41
В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки Политика, 13:40
Месси получил травму Спорт, 13:32
Как майнинг прошел путь от эксперимента к зрелой индустрии Компании, 13:30
Препараты для похудения и налоги на напитки обвалили цены на сахар Инвестиции, 13:28
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Захарова заявила, что Киев снабжает оружием террористов в Африке Политика, 13:24
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ Технологии и медиа, 13:16
В Швейцарии проведут референдум об ограничении численности населения Политика, 13:08
Число вакансий в строительстве подскочило более чем на 70% за год Недвижимость, 13:06
Акции японской Shiseido показали рекордный рост за восемь лет Инвестиции, 13:00
Карим Халили выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Сочи Спорт, 12:59
Минобороны сообщило о групповом ударе по энергетике Украины Политика, 12:57
Глава ВЦИОМа рассказал о «неприличных предложениях» заказчиков опросов
РАДИО
 Общество, 12:55