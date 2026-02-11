 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Минэкономразвития призвало не посещать Кубу и не продавать туры на остров

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Турагентам рекомендовали приостановить продажу туров на Кубу. Авиакомпании приостановят полеты на остров из-за нехватки топлива в стране. Минэкономразвития призвало россиян отказаться от посещения Кубы
Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове, сообщила пресс-служба ведомства.

«Российским туроператорам, турагентам: [рекомендуется] приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки; информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора», — сказано в сообщении.

«Россия» сообщила, что временно приостановит полеты на Кубу
Бизнес
Фото:Norlys Perez / Reuters

Несколько отелей на Кубе временно закрылись из-за снижения туристического потока. Не менее семи объектов с низким уровнем заселенности временно прекращают работу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Куба обвинила США в топливной блокаде. По мнению главы МИД страны Бруно Родригеса Паррильи, американские власти хотят обречь страну «на экстремальные условия жизни».

Москва, по словам посла России в Гаване, неоднократно поставляла нефть на Кубу. Посольство заявило 11 февраля, что прорабатывает возможность поставок топлива на остров. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия намерена оказать всю необходимую поддержку народу Кубы.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
туристы Минэкономразвития Куба
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
