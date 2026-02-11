Минэкономразвития призвало не посещать Кубу и не продавать туры на остров

Турагентам рекомендовали приостановить продажу туров на Кубу. Авиакомпании приостановят полеты на остров из-за нехватки топлива в стране. Минэкономразвития призвало россиян отказаться от посещения Кубы

Фото: Norlys Perez / Reuters

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове, сообщила пресс-служба ведомства.

«Российским туроператорам, турагентам: [рекомендуется] приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки; информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора», — сказано в сообщении.

Несколько отелей на Кубе временно закрылись из-за снижения туристического потока. Не менее семи объектов с низким уровнем заселенности временно прекращают работу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.

В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

Куба обвинила США в топливной блокаде. По мнению главы МИД страны Бруно Родригеса Паррильи, американские власти хотят обречь страну «на экстремальные условия жизни».

Москва, по словам посла России в Гаване, неоднократно поставляла нефть на Кубу. Посольство заявило 11 февраля, что прорабатывает возможность поставок топлива на остров. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия намерена оказать всю необходимую поддержку народу Кубы.