Минэкономразвития призвало не посещать Кубу и не продавать туры на остров
Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок на Кубу до нормализации обстановки на острове, сообщила пресс-служба ведомства.
«Российским туроператорам, турагентам: [рекомендуется] приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки; информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора», — сказано в сообщении.
Несколько отелей на Кубе временно закрылись из-за снижения туристического потока. Не менее семи объектов с низким уровнем заселенности временно прекращают работу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Нехватка топлива стала следствием энергетического кризиса на Кубе, усугубленного перебоями во внешних поставках и неспособностью страны обеспечить стабильный импорт. Долгое время Куба в значительной степени зависела от нефти из Венесуэлы, поставки которой были прерваны после захвата американцами президента Николаса Мадуро.
В конце января американский президент Дональд Трамп издал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, поскольку Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».
Куба обвинила США в топливной блокаде. По мнению главы МИД страны Бруно Родригеса Паррильи, американские власти хотят обречь страну «на экстремальные условия жизни».
Москва, по словам посла России в Гаване, неоднократно поставляла нефть на Кубу. Посольство заявило 11 февраля, что прорабатывает возможность поставок топлива на остров. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия намерена оказать всю необходимую поддержку народу Кубы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8