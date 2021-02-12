Точка Набиуллиной, МИД и «разрыв с ЕС». Главные новости РБК

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Слова Лаврова о разрыве с ЕС пришлось разъяснять, суд над Навальным о клевете возобновился, ЦБ отказался менять ставку, медицинскими отходами займется «дочка» «Ростеха». Основные события — в обзоре РБК

Слова Лаврова об отношениях с ЕС пришлось объяснять

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, заявил Сергей Лавров. «Хочешь мира — готовься к войне», — заключил он. Ранее глава дипломатии ЕС, вернувшись из Москвы, пригрозил внести предложения по новым ограничениям.

В Берлине заявили, что слова Лаврова «действительно сбивают с толку и непонятны». Так их охарактеризовала официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе

В Кремле пояснили, что смысл заявлений Лаврова был искажен. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Свое разъяснение дал также МИД России. «Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.

Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального

В ходе предыдущего судебного заседания, в котором Игнат Артеменко участвовал по видеосвязи, ему стало плохо, ветерану вызывали скорую помощь.