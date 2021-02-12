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Точка Набиуллиной, МИД и «разрыв с ЕС». Главные новости РБК

Слова Лаврова о разрыве с ЕС пришлось разъяснять, суд над Навальным о клевете возобновился, ЦБ отказался менять ставку, медицинскими отходами займется «дочка» «Ростеха». Основные события — в обзоре РБК

Слова Лаврова об отношениях с ЕС пришлось объяснять

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, заявил Сергей Лавров. «Хочешь мира — готовься к войне», — заключил он. Ранее глава дипломатии ЕС, вернувшись из Москвы, пригрозил внести предложения по новым ограничениям.

  • В Берлине заявили, что слова Лаврова «действительно сбивают с толку и непонятны». Так их охарактеризовала официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе
  • В Кремле пояснили, что смысл заявлений Лаврова был искажен. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Свое разъяснение дал также МИД России. «Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.

Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального

В ходе предыдущего судебного заседания, в котором Игнат Артеменко участвовал по видеосвязи, ему стало плохо, ветерану вызывали скорую помощь.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в судебном процессе по делу оппозиционера Алексея Навального о клевете. Ходатайство Артеменко потребовала приобщить к делу прокурор Екатерина Фролова. «Во время судебного заседания 5 февраля мне было плохо, что было спровоцировано продолжающимися и постоянными оскорблениями меня и моих родственников со стороны Навального. Прошу дать им оценку, в том числе с точки зрения уголовного законодательства», — говорилось в документе.
  • Прокурор сообщила, что дело против Навального было возбуждено на основании рапорта оперативного сотрудника, а не на основании заявления Артеменко. Однако Навальный и его защита указывают, что в деле содержится заявление с подписью ветерана.
  • Навальный усомнился в том, что ходатайство написал именно ветеран. «Мы видели этого человека. Он прочитал три строчки по бумажке» — сказал он.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

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ЦБ оставил ставку неизменной

Банк России уже в четвертый раз подряд оставил ставку на уровне 4,25%. Впервые с апреля регулятор не упомянул о возможности дальнейшего смягчения политики на фоне разгона инфляции выше 5%.

  • Банк России больше не видит потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Вместо этого в сообщении отмечается, что регулятор при развитии ситуации по базовому прогнозу будет «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике». Нижняя граница диапазона нейтральной ключевой ставки — 5%.
  • Кроме того, ЦБ указал на то, что дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года. Риск ухода инфляции вниз от таргета ЦБ в 4% был одним из аргументов в пользу снижения ставки весной.
  • На пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ Эльвира Набиуллина пришла с брошью в виде точки. Она заявила, что потенциал для смягчения исчерпан, хотя в этом году политика еще будет оставаться мягкой.

Следите за брошками: сигналы Эльвиры Набиуллиной. Фотогалерея
Фотогалерея 

Вдова Босова оспорила сделку по продаже угольного бизнеса за $1 млрд

Катерина Босов утверждает, что не давала согласия на сделку, которая ущемляет ее права.

  • Как заявила адвокат Босов Анастасия Конова, в суды поданы исковые заявления с требованием признать незаконным подписанное между ООО «Аллтек» и компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки по продаже группы «Сибантрацит».
  • Адвокат пояснила, что Босов, являющаяся совладельцем «Аллтека», узнала о соглашении о продаже «Сибантрацита» из СМИ. Оно было подписано без согласования с ней «в нарушение правил согласования крупных сделок».
  • Представитель «Аллтека» заявил, что в соответствии со вступившим в законную силу решением суда Катерина Босов не является участником «Аллтека», а является наследником, не вступившим в права. Соответственно, она не имеет никаких прав по управлению обществом и его активами, отметил представитель компании.

«Дочка» «Ростеха» может стать оператором медотходов

Аппарат правительства поддержал идею проведения эксперимента в Подмосковье по обращению медицинских отходов с привлечением структуры «РТ-Инвеста». Но для ее реализации необходимо изменить законодательство.

  • «Ростех» еще в августе 2020 года предложил Минпромторгу назначить свою структуру (тогда речь шла не об «РТ-Инвесте», а о другой «дочке» госкорпорации — «Росхимзащите») единым федеральным оператором по вывозу медицинских отходов.
  • Правительство сочло целесообразным провести первый эксперимент по внедрению специализированного регионального оператора по обращению с медицинскими отходами в Подмосковье. Работать с ними будет «организация, входящая в состав «РТ-Инвеста».
  • «РТ-Инвест» строит в Подмосковье и Казани инфраструктуру по обращению с отходами, в том числе несколько комплексов сортировки и пять мусоросжигательных заводов. Компании принадлежат подмосковный и казанский региональные операторы по вывозу мусора, перевозчик отходов на северо-западе Москвы (компания «Спецтранс»), а также оператор системы по взиманию платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы».

Раздельный сбор мусора обеспечат к концу года почти для половины россиян
Бизнес
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Автор
Владислав Гордеев
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