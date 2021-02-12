Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде точки

Эльвира Набиуллина (Фото: Банк России / YouTube)

На пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла с брошью в виде точки. Трансляция ведется в YouTube Центробанка.

В пятницу регулятор дал «ястребиный сигнал», убрав из релиза фразу о потенциале дальнейшего снижения ставки. ЦБ сообщил, что будет «определять сроки и темпы возврата» к нейтральной политике. Сама Набиуллина сказала, что потенциал для смягчения исчерпан, хотя в этом году политика еще будет оставаться мягкой.

Ставка ЦБ остается неизменной с июля 2020 года, когда регулятор снизил ее с 4,5% до 4,25%.

Ранее Набиуллина объясняла, что выбор ей брошки призван продемонстрировать то, как ЦБ оценивает ситуацию в экономике. Так, в марте 2020 года на брифинг, где шла речь о курсе рубля, Набиуллина надела брошь в форме неваляшки. В апреле того же года глава ЦБ появилась с брошкой в виде домика, а позднее надевала броши в виде голубя, латинской буквы V, золотой подковы, знака «пауза», волны и снегиря. Про последнего Набиуллина сказала, что это «стойкая» птица, которая может переносить заморозки. Тогда, в середине декабря, ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку.