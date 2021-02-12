МИД России пояснил слова Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Лавров при этом отметил, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть к этому готовыми. «Хочешь мира, готовься к войне», — заключил министр.