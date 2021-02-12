МИД России пояснил слова Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 14:19
Лукашенко посоветовал использовать телефоны с кнопками из-за слежки Общество, 14:40 В Петербурге открыли дело после гибели мужчины от взрыва газопровода Общество, 14:40 Основатель Twitter и рэпер Jay-Z потратят $23,6 млн на развитие биткоина Крипто, 14:39 Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы Pro, 14:36 Кремль назвал напряженной ситуацию со снижением реальных доходов россиян Экономика, 14:18 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 14:16 В Красноярске произошел пожар на складе горючих материалов Общество, 14:14 Два «Сапсана» задержали из-за упавшей на рельсы машины Общество, 14:13 Штаб Бабарико сообщил об обвинении Колесниковой и Знака в заговоре Политика, 14:11 ПСБ расширил возможности дистанционных каналов продаж Пресс-релиз, 14:05 Lexus анонсировал новый трехрядный внедорожник Авто, 14:00 Уйти в EdTech: как выглядит рынок онлайн бизнес-образования в России Экономика образования, 14:00  В Якутии проверят данные о попытке замминистра купить пост в мэрии Москвы Общество, 13:57 МИД России пояснил слова Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС Политика, 13:54
Политика ,  
0 

МИД России пояснил слова Лаврова о готовности к разрыву связей с ЕС

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя. Об этом сообщили в МИД России, передает ТАСС.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — отметили в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель введет санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Сергей Лавров

Лавров при этом отметил, что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть к этому готовыми. «Хочешь мира, готовься к войне», — заключил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, отметил, что смысл заявлений главы МИДа был искажен. По словам представителя Кремля, речь шла о том, что Россия хочет развивать отношения с Евросоюзом, а не разрушать их. Однако в случае, если Брюссель начнет вводить санкции, Москва будет готова к разрыву связей.

Ранее высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что недоверие между Москвой и Брюсселем растет, а Россия так и не стала современной демократией. При этом, по его словам, российские власти не заинтересованы в возможности наладить диалог с ЕС. Боррель также сообщил о планах внести предложения по новым санкциям ЕС против России.

Читайте на РБК Pro
Шесть правил результативного взыскания долгов с контрагентов Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Kaк бывшие союзники Apple и Facebook стали заклятыми врагами — Bloomberg
Сергей Лавров Евросоюз Дмитрий Песков
Материалы по теме
Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС
Политика
Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Как прошел первый за три года визит главного дипломата Евросоюза в Москву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter