Власти поддержали назначение «дочки» «Ростеха» оператором медотходов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 73,76 (-0,09) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 89,44 (-0,13) Инвестиции, 11 фев, 12:43
Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана Общество, 13:02 «Магнит» заявил об отсутствии доступа в цоколь рухнувшего в Осетии ТЦ Общество, 13:00 Объявивший голодовку в спецприемнике активист попал в реанимацию Политика, 12:57 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 12:49 В ЕСПЧ отправили первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19 Общество, 12:48 Как приучить людей к голосовым помощникам и чат-ботам Pro, 12:47 Кудерметова проиграла второй ракетке мира на Australian Open Спорт, 12:46 Власти поддержали назначение «дочки» «Ростеха» оператором медотходов Бизнес, 12:37 СК сообщил о попытке матери убить троих детей в Новой Москве Общество, 12:36 В МВД сообщили о ликвидации нарколаборатории в Подмосковье Общество, 12:34 Умер массажист сборной России по футболу Насибов Спорт, 12:31 В Приморье прокуратура начала проверку смерти упавшего на льду мужчины Общество, 12:31 В Кремле заявили об «отменном» здоровье Путина Политика, 12:29 Песков заявил об искажении слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС Политика, 12:29
Бизнес ,  
0 

Власти поддержали назначение «дочки» «Ростеха» оператором медотходов

Аппарат правительства поддержал идею проведения эксперимента в Подмосковье по обращению медицинских отходов с привлечением структуры «РТ-Инвеста». Но для ее реализации необходимо изменить законодательство
Фото: Петр Чернов / РИА Новости
Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Правительство сочло целесообразным провести первый эксперимент по внедрению специализированного регионального оператора по обращению с медицинскими отходами в Подмосковье. Работать с ними будет «организация, входящая в состав «РТ-Инвеста». Это следует из протокола совещания у заместителя главы аппарата правительства Ольги Кривонос, которое состоялось 5 февраля (копия протокола есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил чиновник подмосковной администрации).

В совещании также приняли участие представители Минздрава, Роспотребнадзора, Минфина, Минюста и Минэкономразвития. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Чем занимается «РТ-Инвест»

Компания «РТ-Инвест», основанная ее бессменным гендиректором Андреем Шипеловым в 2012 году, строит в Подмосковье и Казани инфраструктуру по обращению с отходами, в том числе несколько комплексов сортировки и пять мусоросжигательных заводов. Компании принадлежат подмосковный и казанский региональные операторы по вывозу мусора, перевозчик отходов на северо-западе Москвы (компания «Спецтранс»), а также оператор системы по взиманию платы с грузовиков «Платон» — «РТ-Инвест Транспортные системы» (23,5% этого оператора у Игоря Ротенберга).

25,01% «РТ-Инвеста» при создании в 2012 году получила госкорпорация «Ростех», в 2017-м 39,99% выкупил бывший заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов. У Шипелова осталось 35%.

Почему эксперимент реализует «дочка» «Ростеха»

На фоне пандемии коронавируса и резкого увеличения медицинских отходов (в первую очередь медицинских масок и перчаток) «Ростех» еще в августе 2020 года предложил Минпромторгу назначить свою структуру (тогда речь шла не об «РТ-Инвесте», а о другой «дочке» госкорпорации — «Росхимзащите») единым федеральным оператором по вывозу медицинских отходов. «Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов», — объяснял тогда эту инициативу замгендиректора госкорпорации Максим Выборных.

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов
Бизнес
Фото:Li He / Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС

В российских медучреждениях образуется более 600 тыс. т отходов в год, приводил данные директор по развитию Национальной экологической компании (перерабатывает 60% фармацевтических отходов в России) Александр Климов. Объем рынка их утилизации — примерно 6 млрд руб. ежегодно.

Читайте на РБК Pro
Шесть правил результативного взыскания долгов с контрагентов Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Kaк бывшие союзники Apple и Facebook стали заклятыми врагами — Bloomberg

Представитель «Ростеха» пояснял, что после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации такого мусора всем игрокам рынка, создав систему контроля за ними. На средства, полученные за вывоз медотходов, она планировала организовать раздельный сбор отходов, закупить и установить специальные антибактериальные контейнеры, предназначенные для средств индивидуальной защиты.

Госкорпорация пока не получила статус единого федерального оператора. Но в конце января первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой за разрешением провести эксперимент в регионе и привлечь инвестора для строительства инфраструктуры по утилизации медицинских отходов. По данным правительства Подмосковья, в региональных медучреждениях ежегодно образуется не менее 100 тыс. т отходов, еще 200 тыс. т завозится из столицы. Как раз на 100 тыс. т отходов в год рассчитан комплекс по термическому обезвреживанию (сжиганию) медотходов, который в Московской области предлагает построить «РТ-Инвест» за 11,9 млрд руб., следовало из презентации компании, приложенной к письму Габдрахманова вице-премьеру.

Завод планируется построить на частные средства, приведенный расчет окупаемости комплекса предполагает возможное повышение тарифа по обращению с некоторыми классами медотходов на 24%, до 31,4 руб. за 1 кг. В 2020 году, по данным, которые Габдрахманов приводит в письме, из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на обращение с отходами региональным медучреждениям выделили 25,3 руб. за 1 кг.

«РТ-Инвест» готов участвовать в проведении эксперимента и как инвестор для создания совместно с Московской областью необходимой инфраструктуры, и как региональный оператор для обслуживания созданной структуры и управления новой системой обращения с медотходами, сообщили РБК в пресс-службе компании. Но для начала реализации эксперимента в первом полугодии 2021 года необходимо принятие законодательных и нормативных актов на федеральном и региональном уровне, подчеркнули в компании.

В «РТ-Инвесте» не комментируют то, что правительство сочло целесообразным назначить компанию оператором по работе с медотходами в Подмосковье, но отмечают, что вопрос с их утилизацией «требует безотлагательного и эффективного решения».

Власти Подмосковья предложили способ утилизировать медицинские маски
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Какие есть проблемы с экспериментом

Для начала эксперимента придется вносить поправки в законодательство, и в этом вопросе у участников совещания оказались разные подходы. Как следует из протокола встречи у Кривонос, власти Подмосковья заявили о необходимости «урегулирования вопроса о проведении эксперимента на уровне федерального законодательства». Но заместитель руководителя аппарата правительства считает, что для этого региону достаточно принять законодательный акт на своем уровне. Замечания к подходу подмосковных властей об изменении основного законодательства также высказали все присутствующие профильные министерства.

Зампред правительства Московской области Андрей Разин, который присутствовал на совещании, подчеркивает, что сейчас у региона отсутствует возможность определять порядок обращения с медотходами, устанавливать контроль за их перемещением и переработкой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще в апреле 2020 года предложил премьер Михаилу Мишустину создать нового регионального оператора по сбору медицинских отходов, но предупредил, что для этого потребуются, в частности, поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Это необходимо, чтобы регионы могли вводить тарифы и нормативы по накоплению и вывозу таких отходов (по аналогии с твердыми коммунальными отходами), выдавать лицензии, а также создавать механизмы для инвестиций в инфраструктуру на основе частно-государственного партнерства.

«Создание новой модели обращения с медицинскими отходами возможно при условии не только необходимой инфраструктуры, но и формирования эффективных механизмов системы их учета и нормативов накопления. Сейчас их внедрение на региональном уровне без изменения требований на уровне федерального законодательства противоречит закону «Об охране окружающей среды», — в свою очередь, пояснили в пресс-службе «РТ-Инвеста». По мнению компании, отказ от таких изменений в федеральном законодательстве полностью лишает смысла сам эксперимент.

Принятия закона на уровне региона, как предлагает аппарат правительства, недостаточно, в том числе из-за единых федеральных санитарно-эпидемиологических правил, считают в пресс-службе «дочки» «Ростеха»: «Санитарные правила действуют на всей территории России, поэтому изменение законодательства не может быть только в отдельно взятом субъекте. Это же относится к тарифному регулированию и к особенностям определения единого регионального оператора в рамках эксперимента».

Как отмечает Разин, правительство Московской области совместно с уполномоченными органами федеральной власти «активно работает над созданием правового регулирования для проведения эксперимента». Более того, подмосковные власти уже подготовили в соответствии с рекомендациями и в ближайшее время направят на согласование в Минюст и правительство необходимые поправки, добавил он.

Автор
Людмила Подобедова
сбор и вывоз отходов эксперимент Московская область РТ-Инвест правительство России
Материалы по теме
Власти Подмосковья предложили способ утилизировать медицинские маски
Бизнес
Воробьев сообщил о «съевшем» рост экономики Подмосковья коронавирусе
Экономика
Воробьев предложил создать систему вывоза медотходов во время эпидемии
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter