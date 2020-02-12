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Вирус из Китая ,  
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Число погибших из-за коронавируса превысило 1110 человек

При этом общее число новых зараженных на материковом Китае за сутки составило 2015 человек — это самый низкий показатель с 30 января. От болезни удалось вылечить 4740 человек
Фото: Lai Li / AP

Количество жертв коронавируса COVID-19 достигло 1113 человек, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Общее число зараженных власти страны оценивают в 44653 человек, из них 4740 вылечились и выписаны из больницы. Кроме того, 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тыс., которые близко контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением.

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На материковом Китае за сутки выявлено 2015 заболевших — это самый низкий показатель с 30 января, отмечает Reuters. Большинство погибших — более 1 тыс. человек — в провинции Хубэй, в которой началась эпидемия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заражены свыше 40,5 тыс. человек. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесу 11 февраля заявил, что первые вакцины от COVID-19 (Corona Virus Disease, «болезнь, вызываемая коронавирусом») могут быть готовы через полтора года. При этом он отметил, что сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.

В России, по состоянию на 12 февраля, выявили двух зараженных. Одной из заболевших оказалась китайская студентка, ее уже выписали из больницы в Тюмени.
 

Автор: Артём Губенко
Теги: Китай, вирус, погибшие
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