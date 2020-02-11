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Вирус из Китая ,  
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Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Студентка из Китая выздоровела, а у тех, кто контактировал с девушкой, результаты анализов оказались отрицательными, сообщили тюменские власти. О госпитализации заболевших коронавирусом в России власти объявили в конце января
Тюменская больница, куда с подозрением на коронавирус была доставлена китайская студентка (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».

Лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо, рассказала Куликова. У тех студентов, которые контактировали с девушкой, результаты анализов на коронавирус отрицательные, их также выпишут после карантина, добавила она.

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О том, что в России выявили два случая заболевания новым коронавирусом, 31 января рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что заболевание у студентки протекало в легкой форме.

Второй случай заболевания зафиксировали в Забайкалье, инфицированный также гражданин Китая. Мужчину госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите. Он жаловался на условия содержания там и утверждал, что врачи «сами не знают», действительно ли он заражен коронавирусом. Когда у него взяли пробы в первый раз, положительного результата не было, но второе исследование подтвердило у мужчины коронавирус.

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Анализы также взяли у его жены и дочери, их поместили в стерильный бокс в краевой инфекционной больнице. Минздрав поручил проверить условия содержания зараженного коронавирусом гражданина Китая. Позже руководство краевой больницы в Чите сообщило, что пациент находится в теплом, светлом боксе, где трижды в день проводят уборку. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к выписке готовят двоих пациентов с коронавирусом в России.

Распространение коронавируса началось с декабря 2019 года. Изначально заболевание обнаружили в городе Ухань, провинция Хубэй. К 11 февраля жертвами вируса стали 1018 человек, включая двоих за пределами Китая, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Всего им заразились 43 103 человека. Случаи заболевания выявили в 28 странах. В России на текущий момент новых заразившихся нет, сообщает Роспотребнадзор.

Авторы: Наталия Анисимова, Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Китай, Тюмень
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