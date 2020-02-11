Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
Китайскую студентку, заболевшую новым коронавирусом 2019-nCoV, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления, сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, передает «РИА Новости».
Лабораторные исследования показали, что у нее все хорошо, рассказала Куликова. У тех студентов, которые контактировали с девушкой, результаты анализов на коронавирус отрицательные, их также выпишут после карантина, добавила она.
О том, что в России выявили два случая заболевания новым коронавирусом, 31 января рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что заболевание у студентки протекало в легкой форме.
Второй случай заболевания зафиксировали в Забайкалье, инфицированный также гражданин Китая. Мужчину госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите. Он жаловался на условия содержания там и утверждал, что врачи «сами не знают», действительно ли он заражен коронавирусом. Когда у него взяли пробы в первый раз, положительного результата не было, но второе исследование подтвердило у мужчины коронавирус.