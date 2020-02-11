Вирус из Китая , 11 фев, 09:32
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля
Число жертв нового вида вируса превысило 1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 40 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 40 554 человека (из них в материковом Китае 40 235). За пределами КНР зафиксировано 319 подтвержденных случаев заражения.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 43 100 человек.
- Всего погибли 1018 человек, в том числе двое — за пределами материкового Китая.
Ситуация в России
- На территории России остаются двое зараженных коронавирусом граждан Китая. Они уже готовятся к выписке, заявила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, их отпустят, «как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования».
- Под наблюдением специалистов из-за коронавируса в России находятся более 20 тыс. человек, 6 тыс. из них — граждане Китая.
- В «Рособоронэкспорте» допускают, что ситуация с вирусом может повлиять на поставки российских ЗРК С-400 в Китай. «Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», — сказал глава госкомпании Александр Михеев.
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге может приостановить работу из-за нехватки комплектующих из Китая. Это случится, если китайские производства не возобновят работу и после 17 февраля.
- Поток китайских туристов в Россию заметно сократился, как и их траты. Оценить это возможно с помощью системы платежей Alipay, которую в России используют только нерезиденты: количество платежей через нее упало на 31% в январе и 73% за первую неделю февраля год к году.