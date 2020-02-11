Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 40 тыс. Главное — в материале РБК

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Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 40 554 человека (из них в материковом Китае 40 235). За пределами КНР зафиксировано 319 подтвержденных случаев заражения.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 43 100 человек.

Всего погибли 1018 человек, в том числе двое — за пределами материкового Китая.

Ситуация в России