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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 40 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Aly Song / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 40 554 человека (из них в материковом Китае 40 235). За пределами КНР зафиксировано 319 подтвержденных случаев заражения.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 42 638 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 43 100 человек.
  • Всего погибли 1018 человек, в том числе двое — за пределами материкового Китая.

Ситуация в России

  • На территории России остаются двое зараженных коронавирусом граждан Китая. Они уже готовятся к выписке, заявила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, их отпустят, «как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования».
  • Под наблюдением специалистов из-за коронавируса в России находятся более 20 тыс. человек, 6 тыс. из них — граждане Китая.
  • В «Рособоронэкспорте» допускают, что ситуация с вирусом может повлиять на поставки российских ЗРК С-400 в Китай. «Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», — сказал глава госкомпании Александр Михеев.
  • Завод Nissan в Санкт-Петербурге может приостановить работу из-за нехватки комплектующих из Китая. Это случится, если китайские производства не возобновят работу и после 17 февраля.
  • Поток китайских туристов в Россию заметно сократился, как и их траты. Оценить это возможно с помощью системы платежей Alipay, которую в России используют только нерезиденты: количество платежей через нее упало на 31% в январе и 73% за первую неделю февраля год к году.

Ситуация в других странах

  • За последние несколько суток вирус не распространился ни на одну новую страну. Случаи заболевания по-прежнему отмечены в 28 странах.
  • Из-за вспышки нового коронавируса порядка 300 компаний из Китая, в том числе Xiaomi, оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой предоставить им кредит для смягчения последствий сбоев в работе. Общая сумма вынужденных займов превышает $8 млрд.
  • Вспышка болезни на максимуме обвалила цены на нефть на 17%. Такого влияния на ресурсные котировки не оказывал ни птичий грипп, ни свиной грипп в 2009 году. Сильнее по нефтяным ценам била только атипичная пневмония в 2003 году. Снижаются также цены на промышленные металлы и энергию.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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