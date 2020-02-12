Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек

В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения. Днем ранее было известно о 974 жертвах заболевания.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в провинции зарегистрировали 1638 новых случаев заражения, из них 1104 — в городе Ухань, очаге распространения коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Хубэе, по сведениям комиссии, заразились 33 366 человек, 2639 уже поправились.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, который передается от человека к человеку, произошла в Ухане в декабре 2019 года. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, на разработку вакцины против него уйдет полтора года. Он сообщил, что новым коронавирусом заражены более 42 тыс. человек, еще свыше 1 тыс. умерли от вызванных им осложнений.

