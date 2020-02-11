ВОЗ назвала сроки создания вакцины от коронавируса

Тедрос Гебрейесус (Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press)

Первые вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Его речь приводится на сайте организации.

Гебрейесус отметил, что разработка вакцин и лекарств важна, но это лишь часть программы исследований нового вируса. «Потребуется время на их разработку, но при этом мы не беззащитны», — добавил он. По его словам, сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.

ВОЗ также дала коронавирусу из Китая, ранее известному как 2019-nCoV, новое название — COVID-19. Это сокращение от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом»), а также указание на год возникновения вируса.