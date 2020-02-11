Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2» Экономика, 18:47 «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Братск Пресс-релиз, 18:46 Reuters узнал сроки продажи пакета ЦБ в Сбербанке правительству Финансы, 18:42 В польском городе Торуне группа националистов избила россиян и украинцев Общество, 18:42 В Саратовской области вынесли приговор обвиненным в убийстве полицейским Общество, 18:32 В Москве задержали угрожавшего суицидом у станции метро мужчину Общество, 18:30 Лукашенко сообщил об ответе России «это не мы» на вопрос о Telegram Политика, 18:28 ВОЗ дала коронавирусу из Китая новое название Общество, 18:26 «Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании Бизнес, 18:16 СМИ узнали о гибели пилотов сбитого турецкими военными в Сирии вертолета Политика, 18:12 Зеленский отправил в отставку представителя Украины в подгруппе в Минске Политика, 18:08 «Что с якорями?»: как меняются главные арендаторы ТЦ Pro, 18:05 Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса Общество, 18:04 Суд вынес первый приговор по делу о участии в нежелательной организации Общество, 18:02
Вирус из Китая ,  
0 

ВОЗ дала коронавирусу из Китая новое название

Выбор названия — COVID-19 — в ВОЗ объяснили правилами, согласно которым название не должно к географическому положению, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием
Фото: Роман Пелипей / EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала коронавирусу, ранее известному как 2019-nCoV, новое название. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, говорится в сообщении организации, опубликованном в официальном Twitter.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019).

Объясняя выбор названия для вируса, Гебреисус отметил, что в соответствии с принятыми в ВОЗ принципами название «не должно относиться к географическому положению, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием».

«Наличие [официального] названия позволяет предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также обеспечивает нам стандартный формат для использование в случае возникновения вспышек коронавируса в будущем», — пояснил глава ВОЗ.

Он также сообщил последние данные о числе инфицированных COVID-19 — 42 708 случаев заражения в Китае и 393 в 24 других странах. Общее число жертв вируса оценивается в 1018 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, ВОЗ
Материалы по теме
Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Общество
Moody’s сравнило «черного лебедя» коронавируса с пандемией «испанки»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter