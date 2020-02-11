ВОЗ дала коронавирусу из Китая новое название

Выбор названия — COVID-19 — в ВОЗ объяснили правилами, согласно которым название не должно к географическому положению, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием

Фото: Роман Пелипей / EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала коронавирусу, ранее известному как 2019-nCoV, новое название. Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, говорится в сообщении организации, опубликованном в официальном Twitter.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019).

Объясняя выбор названия для вируса, Гебреисус отметил, что в соответствии с принятыми в ВОЗ принципами название «не должно относиться к географическому положению, животному, человеку или группе людей и при этом должно быть легко произносимым и связанным с заболеванием».

«Наличие [официального] названия позволяет предотвратить использование других названий, которые могут быть неточными или стигматизирующими. Это также обеспечивает нам стандартный формат для использование в случае возникновения вспышек коронавируса в будущем», — пояснил глава ВОЗ.