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Суд изъял более 800 объектов недвижимости семьи экс-мэра Владивостока

Суд изъял у бывшего мэра Владивостока 821 объект недвижимости и около 600 млн руб. Генпрокуратура считает, что экс-чиновник незаконно занимался предпринимательской деятельностью на посту главы города
Владимир Николаев
Владимир Николаев (Фото: Фонд Владимира Николаева)

Ленинский районный суд Владивостока изъял более 800 объектов имущества бывшего мэра города Владимира Николаева и членов его семьи, а также 590,2 млн руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Приморья. Процесс проходил без участия прессы и слушателей.

«Всего в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости. Также с ответчиков солидарно взыскано 590 214 203,96 руб. с обращением их в доход Российской Федерации», — говорится в сообщении. Суд расценил эти активы как имущество, полученное вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Генпрокуратура подала иск, сославшись на нарушения законодательства, относящиеся к периоду с 2001 по 2008 год, когда Владимир Николаев занимал должности депутата законодательного собрания Приморского края (2001–2004) и мэра Владивостока (2004–2008).

По заявлению надзорного ведомства, Николаев занимался предпринимательской деятельностью незаконно, а также «не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности». При этом генпрокуратура считает, что Николаев использовал подставных и номинальных лиц для ухода от контроля уполномоченных органов.

По версии обвинения, собственность оформлялась через юрлица, связанные с Николаевым. В их числе «Хас-Фильм», «ПКФ Тихий океан» и офшорная компания Time Garden Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Некоторые объекты использовались для гостиничного бизнеса, другие перепродавались.

По иску Генпрокуратуры в мае Ленинский районный суд Владивостока наложил арест на все имущество фигуранта, его матери Раисы Николаевой, сестры Виктории Николаевой, племянницы Евгении Забелиной и аффилированных с ними 16 компаний. В июне надзорное ведомство потребовало дополнительно взыскать с бывшего мэра Владивостока почти 600 млн руб. и изъять в госсобственность ряд высоколиквидных объектов, включая яхт-клуб и кинотеатр.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владивосток Генпрокуратура изъятие
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