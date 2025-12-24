 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре, до этого он пять лет возглавлял Генпрокуратуру
Владимир Путин и Игорь Краснов
Владимир Путин и Игорь Краснов (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ размещен на портале публикации правовых актов.

Орден присужден «за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу».

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре 2025 года. После смерти Ирины Подносовой заявку на участие в конкурсе на вакантную должность подал только он. Ранее Краснов с января 2020 года возглавлял Генеральную прокуратуру, а до этого был заместителем председателя Следственного комитета.

Вскоре после назначения он дал интервью российским СМИ, в котором заявил, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. «В свою очередь это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти», — говорил председатель ВС. В октябре Краснов называл одной из наиболее острых проблем российской судебной системы нагрузку на судей и рассказал, что поручил проанализировать нагрузку судов.

5 ноября на первой после своего назначения встрече с президентом Краснов рассказал, что по его поручению создана рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российского правосудия и судопроизводства. «Мы продолжаем развивать электронную систему правосудия для в дальнейшем возможного внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия в судебной практике и, кроме того, исключить ошибки», — отметил Краснов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Теги
Персоны
Игорь Краснов Владимир Путин Верховный суд «За заслуги перед Отечеством»
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью
Общество
Краснов посетил строительство здания Верховного суда в Петербурге
Общество
Высшая коллегия судей прекратила полномочия первого заместителя Краснова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Погибшие при взрыве в Москве полицейские дружили с детства Общество, 10:46
Путин оценил работу Думы за осеннюю сессию как «боевую и результативную» Политика, 10:41
Место взрыва в Москве, где погибли полицейские. Видео Общество, 10:38
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест 10:30
Минпромторг показал первый полет «Байкала» с новым российским двигателем Бизнес, 10:28
Как развиваются сервисы доставки Отрасли, 10:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Долгожители в офисе: когда «старички» становятся риском для бизнесаПодписка на РБК, 10:27
В Ростовской области задержали запорожца за шпионаж под видом блогера Политика, 10:25
Как Мурманская область стала лидером арктического инвестирования РБК+, 10:17
Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 10:09
«Катастрофический» взрыв в доме престарелых в Пенсильвании. Видео Общество, 10:08
Какие новогодние скидки предлагают в новостройках Москвы в 2025 году Недвижимость, 10:04
Эффект снежного кома. Выиграет ли Россия от ценового бума на платинуПодписка на РБК, 10:03