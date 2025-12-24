Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре, до этого он пять лет возглавлял Генпрокуратуру

Владимир Путин и Игорь Краснов (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ размещен на портале публикации правовых актов.

Орден присужден «за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу».

Краснов был назначен на пост председателя Верховного суда в сентябре 2025 года. После смерти Ирины Подносовой заявку на участие в конкурсе на вакантную должность подал только он. Ранее Краснов с января 2020 года возглавлял Генеральную прокуратуру, а до этого был заместителем председателя Следственного комитета.

Вскоре после назначения он дал интервью российским СМИ, в котором заявил, что одной из актуальных проблем российской судебной системы остается недостаточный уровень единства правоприменения. «В свою очередь это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти», — говорил председатель ВС. В октябре Краснов называл одной из наиболее острых проблем российской судебной системы нагрузку на судей и рассказал, что поручил проанализировать нагрузку судов.

5 ноября на первой после своего назначения встрече с президентом Краснов рассказал, что по его поручению создана рабочая группа для подготовки предложений по модернизации российского правосудия и судопроизводства. «Мы продолжаем развивать электронную систему правосудия для в дальнейшем возможного внедрения генеративного искусственного интеллекта, который поможет исключить противоречия в судебной практике и, кроме того, исключить ошибки», — отметил Краснов.