Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб.

Останкинский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства сети бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда Момотовым

Фото: hotel-marton.ru

Какое имущество изъяли у бывшего судьи и его компаньонов

Останкинский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства более 100 объектов недвижимости на сумму 9 млрд руб., включая сеть бизнес-отелей Marton, связанных с бывшим судьей Верховного суда Виктором Момотовым, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Решение суда вступает в силу незамедлительно.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступали Виктор Момотов, его компаньон Андрей Марченко, названный в иске краснодарским «представителем криминалитета», его сын Иван и юрлицо ООО «Гостиница «Вологда». В иске говорилось, что Генпрокуратура обнаружила в собственности доверенных лиц Момотова 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых была сформирована сеть Marton, объединяющая около 40 гостиниц в Москве, в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других областях. Совокупная стоимость этих активов, по оценке надзорного ведомства, превышает 9 млрд руб. Также, Генпрокуратура отметила связь бывшего высокопоставленного судьи с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко.

Рассмотрение иска началось 8 октября и заняло несколько дней. Виктор Момотов просил суд о закрытом режиме судебного разбирательства, однако судья Останкинского райсуда Ольга Евтеева приняла решение оставить судебный процесс открытым.

Момотов участвовал в первом заседании, а затем был госпитализирован. Однако экс-судья все же появился на заключительном заседании по делу, чтобы выразить свои возражения. Отец и сын Марченко участвовали в заседаниях по видеосвязи. Оба находятся в СИЗО Краснодара. Андрей Марченко арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его сын Иван — по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст.159, пункт «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Какие отношения были у Момотова с Марченко

В ходе заседаний Генеральная прокуратура предоставила доказательства, что Момотов, будучи судьей и несмотря на запрет, занимался предпринимательством, а также использовал судейский статус для легализации активов. Было опрошено несколько свидетелей, в том числе «тайных», личность которых была засекречена следователем, так как они опасаются за свою жизнь и здоровье. Суд допросил их по видеосвязи без визуализации лица и с использованием технологии изменения голоса.

Момотов отвергал все претензии Генпрокуратуры. Он заявлял, что никогда не занимался бизнесом и не имел отношения к имуществу Марченко. По его словам, он познакомился с Марченко в 2007 году, а в 2009-м тот якобы предложил ему купить недостроенное здание для гостиницы. Момотов заявил в суде, что до того, как стал судьей, вложил в объект около 2 млн рублей собственных накоплений. Бывший судья утверждал, что впоследствии подарил свою долю матери, которая затем продала ее Марченко и с 2018 года отношения к гостинице не имеет.

Марченко опроверг показания Момотова. Бизнесмен сообщил суду, что знал Виктора Момотова с начала 1990-х годов, когда их познакомил некий Коля Гусь. По заявлению Марченко, зная о его предпринимательских успехах Момотов в 2009 году предложил ему вложиться в совместный проект, а прибыль делить пополам. Так появилась гостиница Marton Пашковский в Краснодаре. В 2012, уже после того, как Момотов получил статус судьи Верховного суда, они оба вложили средства в гостиничный комплекс в Ростове-на-Дону, сообщил Марченко. Этот гостиничный комплекс до сих пор не введен в эксплуатацию и находится в процессе ремонта. По словам бизнесмена, Момотов вложил в этот проект около 30 млн рублей, однако затем нарушил соглашение и перестал его финансировать.

По словам Марченко, Момотов до последнего времени продолжал получать прибыль от работы гостиницы Marton Пашковский. Бизнесмен, его сын Иван и свидетели, опрошенные судом, подтвердили, что примерно раз в месяц деньги завозились матери Момотова наличными. По словам Марченко, это были суммы от 50 тыс. до 300 тыс. рублей ежемесячно, в зависимости от сезонности. Хотя по словам одного из засекреченных свидетелей, работавшего в сети отелей Marton, его руководитель забирал около 30 тыс.- 50 тыс. рублей каждый день, в том числе из «черной» кассы.

Марченко убеждал суд, что с тех пор, как Момотов в 2010 году получил должность судьи и переехал в Москву, они практически не общались. Однако в суде было установлено, что они регулярно созванивались и ездили вместе отдыхать в Турцию. Сын Марченко Иван — крестный сын бывшего судьи. Но, по словам Ивана Марченко, они почти не общались. Свидетели рассказали, что при возникновении рабочих проблем на собраниях Андрей Марченко говорил: «Не переживайте, подключим тяжелую артиллерию, позвоню Виктору Викторовичу [Момотову]».

Как компаньоны вели дела

Так, в 2018 году после возникновении земельных споров с администрацией Краснодарского края бизнесмен обратился к своему «старшему товарищу». По словам Марченко, экс-судья обещал, что «все будет хорошо». В результате суд присудил ему компенсацию в размере 100 млн рублей за земельный участок, который, по версии Марченко был изъят незаконно. Из полученной суммы 30 млн он отдал своему компаньону Момотову «в благодарность».

Свидетели также сообщили суду, что подавший в отставку глава Совета судей регулярно приезжал в Краснодар и встречался с Марченко, соблюдая меры предосторожности, чтобы никто лишний раз их не видел. Один из свидетелей рассказал, что владелец сети отелей часто принимал высокопоставленных гостей в банном комплексе одной из гостиниц: судей, включая Момотова, и сотрудников МВД и ФСБ. Подчиненные Марченко накрывали столы, отключали видеонаблюдение, а затем все посторонние удалялись.

В ходе заседаний представитель Генеральной прокуратуры Павел Корнилов также заявил, что сеть бизнес-отелей Marton использовалась для организации проституции. По данным надзорного ведомства, в гостиницах Marton предоставлялись почасовые комнаты, сауны и оказывались интим-услуги. Однако все ответчики отрицали эту информацию. Андрей Марченко сказал, что некоторые помещения сдавались им в аренду, но организацией проституции он никогда не занимался.

Прокурор также указал на дробление бизнеса для ухода от налогов, что по его словам, нанесло более 500 млн руб. ущерба. Свидетели также подтвердили, что в сети отелей Marton была практика оформления ИП на своих сотрудников. Им под угрозой увольнения предлагалось оформить ИП, а затем передать доверенность на пользование расчетным счетом бухгалтеру Ольге Тимофеенко. Сейчас Тимофеенко также содержится в СИЗО Краснодара.

По утверждению свидетелей, после возникновения у Марченко проблем с налоговой Момотов познакомил его с высокопоставленными людьми, которые посоветовали Марченко пойти записаться участником военной операции. Опрошенные свидетели указали, что, подписав контракт, тот пробыл на полигоне в зоне операции не более месяца, к тому же отправился туда с собственной охраной, а через месяц был в Краснодаре и продолжил руководить гостиничной сетью. Марченко на судебном заседании утверждал, что лично вывозил под обстрелами детей Донбасса, а затем расселял их в своих отелях, а также привозил продукты питания в Мариуполь. По словам бизнесмена, за эту помощь глава ДНР Денис Пушилин вручил ему медаль

На первом заседании представитель Генпрокуратуры также заявил, что Виктор Момотов получил назначение на пост судьи Верховного суда в 2010 году не имея опыта в судебной или правоохранительной системе. Согласно информации ведомства, кандидатуру Момотова пролоббировал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, чьи активы на сумму около 13 млрд рублей были конфискованы в августе этого года.

Момотов на суде говорил, что у него не было отношений с Черновым, которые могли бы квалифицироваться как покровительство. Он подчеркнул, что видел Чернова последний раз пять лет назад. Один из засекреченных свидетелей рассказал суду, что в близкое окружение Чернова входили Эдуард Кагосян по кличке Карась, убитый в 2010 году в «разборке», и Момотов. Эдуард Кагосян был известен как член ближайшего окружения вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, сообщала «Российская газета». По данным издания, он был так называемым смотрящим в Сочи за ресторанами, которые принадлежали Усояну (убит в Москве в 2013 году).

Момотов в конце сентября отверг все претензии Генеральной прокуратуры и назвал данные из иска «клеветой». Он назвал иск Генпрокуратуры «ударом», который «полностью разрушил его жизнь». После подачи иска он ушел в отставку с постов судьи Верховного суда, члена президиума и секретаря пленума ВС, сохранив при этом статус судьи в отставке. 8 октября он подал в отставку с поста председателя Совета судей.