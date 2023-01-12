В Стамбуле прогремел взрыв в бизнес-центре

При взрыве в бизнес-центре в Стамбуле есть пострадавшие

Некоторые прохожие получили легкие ранения от разлетевшихся бетонных и металлических осколков, передает телеканал NTV

Фото: AjansHaberResmi / Twitter

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На западе Стамбула произошел взрыв в текстильной мастерской, расположенной в местном бизнес-центре, есть пострадавшие, передают NTV и Milliyet. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Взрыв прогремел в центре Багджылара, третьего по числу жителей района Стамбула. Он находится на западе — в европейской части города.

NTV указывает, что взрыв нанес значительные повреждения зданию бизнес-центра. Некоторые прохожие получили легкие ранения от разлетевшихся бетонных и металлических осколков, передает телеканал.

На место выехали пожарные и спасатели.

В ноябре взрыв прогремел на популярной у туристов стамбульской улице Истикляль. Тогда погибли шесть человек, еще 81, в том числе трое россиян, пострадал. Генпрокуратура Турции квалифицировала произошедшее как теракт.

Следствие заявило о причастности к взрыву гражданки Сирии, которая, по данным турецкой прокуратуры, связана с Рабочей партией Курдистана (РПК, в Турции она признана террористической). РПК причастность к теракту отрицала.

Спустя неделю после взрыва турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о военной операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее необходимость Анкара объяснила предотвращением терактов против турецкого народа и обеспечением безопасности границ. В ходе операции наносились воздушные удары, при этом Эрдоган не исключал возможности наземной операции.