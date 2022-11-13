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Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54
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Тренер молодежной сборной России возглавил «Локомотив»
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Эрдоган назвал терактом взрыв в центре Стамбула
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Вице-чемпион РПЛ одержал первую победу за пять туров
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США допустили сохранение санкций после мирного соглашения Москвы и Киева
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Два самолета столкнулись во время авиашоу в США. Видео
Общество, 18:10
В Турции запретили публиковать новости про взрыв в Стамбуле
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Объясняем, что значат новости
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Момент взрыва в центре Стамбула попал на камеры наблюдения. Видео
Общество, 17:31
Рогов объяснил «исчезновение» флага России с площади Победы в Мелитополе
Политика, 17:29
Представляющая Грузию российская фигуристка взяла бронзу этапа Гран-при
Спорт, 17:18
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Общество
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13 ноя, 17:31
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Момент взрыва в центре Стамбула попал на камеры наблюдения. Видео
Взрыв произошел на улице Истикляль, где расположено в том числе генконсульство России. Губернатор сообщил о погибших и раненых. Полиция не исключает версию теракта
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На главной туристической улице в Стамбуле произошел взрыв
Общество
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Стамбул
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дн
Ваш доход
0
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Ставка
0
%
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БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
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