Россия продлила запрет на полеты в Британию до февраля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Пять гонок «Формулы-1» сезона 2021 года отложили из-за коронавируса Спорт, 11:40 СМИ узнали об идее создать единую базу профилей виртуальных cим-карт Технологии и медиа, 11:39 Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 11:37 Опубликован график проверки газовых плит в домах Москвы на 2021 год Недвижимость, 11:35 Песков сообщил о вылете медиков к Пашиняну и Алиеву до встречи с Путиным Политика, 11:29 Модифицированный универсал ВАЗ-2102 выставили на продажу за ₽1,5 млн Авто, 11:29 Взлет Signal на 6350% и еще 5 историй, когда инвесторы перепутали акции Инвестиции, 11:26 В «Сбере» создали определяющий наличие COVID по кашлю за минуту алгоритм Общество, 11:19 Диего Симеоне признали лучшим тренером десятилетия Спорт, 11:14 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 января Общество, 11:13 В России зафиксировали рекордное с начала года число смертей от COVID-19 Общество, 11:08 Зачем нужны качели в офисе РБК и СберМаркет, 11:08 СМИ узнали гонорары актрис за съемки в новом «Сексе в большом городе» Стиль, 11:07 В России выявили почти 23 тыс. заболевших COVID-19 за сутки Общество, 11:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия продлила запрет на полеты в Британию до февраля

Авиасообщения с Лондоном не будет до 1 февраля. Введенный в декабре запрет истекал 12 января. В России «британский» штамм коронавируса выявили в конце прошлого года
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет будет действовать до 1 февраля 2021 года. «Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении штаба. Приостановка полетов истекала 12 января.

Авиасообщение между Москвой и Лондоном было временно ограничено с 22 декабря до 6 января на фоне сообщений об обнаружении более заразного штамма коронавируса в Великобритании. Позже власти продлили запрет до 12 января.

Ученые описали случай с 18 мутациями COVID-19 в России
Общество
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

«Британский» штамм вируса обнаружили на юго-востоке Англии в начале декабря. В ВОЗ подтвердили, что он на 50–70% заразнее ранее известных вариантов SARS-CoV-2. При этом новая мутация COVID-19 не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.

Video

В течение месяца «британский» штамм выявили в нескольких десятках стран. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России он был впервые обнаружен в конце 2020 года у человека, вернувшегося из Великобритании. Главный санитарный врач отметила, что существующие ПЦР-тесты выявляют этот штамм наравне с предыдущими, а российские вакцины дают от него иммунитет.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В новосибирском вирусологическом научном центре «Вектор» сообщили, что выделили новый штамм и приступили к его изучению. Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал этот вариант коронавируса «нехорошим» и предположил, что он будет распространяться на территории страны.

Роспотребнадзор сообщил об изучении «Вектором» «британского штамма»
Общество
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии &laquo;Вектор&raquo;

По мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, выявить количество зараженных «британским» штаммом будет достаточно трудно, поскольку для этого нужно разрабатывать специальную систему тестирования, реагирующую исключительно на новую мутацию.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил наличие «российского» штамма коронавируса, уникального для страны.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Михаил Котляр, Юлия Старостина
коронавирус Великобритания авиасообщение
Материалы по теме
Вирусологи назвали опасность «британского штамма» COVID-19
Общество
Центр Гамалеи заявил об отсутствии образца нового штамма коронавируса
Общество
В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter