Россия продлила запрет на полеты в Британию до февраля

Авиасообщения с Лондоном не будет до 1 февраля. Введенный в декабре запрет истекал 12 января. В России «британский» штамм коронавируса выявили в конце прошлого года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет будет действовать до 1 февраля 2021 года. «Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении штаба. Приостановка полетов истекала 12 января.

Авиасообщение между Москвой и Лондоном было временно ограничено с 22 декабря до 6 января на фоне сообщений об обнаружении более заразного штамма коронавируса в Великобритании. Позже власти продлили запрет до 12 января.

«Британский» штамм вируса обнаружили на юго-востоке Англии в начале декабря. В ВОЗ подтвердили, что он на 50–70% заразнее ранее известных вариантов SARS-CoV-2. При этом новая мутация COVID-19 не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.