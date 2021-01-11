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Вирусологи назвали опасность «британского штамма» COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, заключается в скорости его распространения, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Течение болезни не является более тяжелым, данных о том, что он более опасен, нет. Его опасность в скорости распространения», — сказал он.

По его словам, распространение коронавируса в России зависит от того, какие у обнаруженного пациента были контакты и был ли он единственным. «С большой вероятностью этот штамм будет распространяться. Нехороший штамм, что можно сказать», — отметил Аграновский. При этом он добавил, что вакцина будет действовать на этот штамм.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал РБК, что проверить, как много людей заражены именно новым штаммом коронавируса, достаточно трудно.

«Чтобы проверить большое количество населения, нужно либо разрабатывать специальный ПЦР-тест, чтобы выхватить и идентифицировать нужный участок, либо секвенировать [геном вируса], это достаточно дорого. Так или иначе постепенно это будут делать, и мы все-таки увидим картину распространения [нового штамма]», — указал Чепурнов.

Он добавил, что если у нового штамма есть биологическое отличие, если он более заразный, то будет быстрее распространяться. «Теоретически он со временем должен заместить другие штаммы, по крайней мере на определенных территориях. Это не играет большой роли, кроме того, что он способен быстрее распространяться», — сказал вирусолог. По мнению Чепурнова, главное — что у него нет особенностей, которые позволили бы ему уклоняться от иммунитета, который уже имеют переболевшие, или от иммунитета, который дает вакцина.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса обнаружили в России в конце 2020 года. Его выявили у гражданина, прибывшего из Великобритании. Попова отмечала, что болезнь проходит бессимптомно.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказывал, что данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. Случаи заражения новым штаммом были выявлены в более чем 40 странах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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