Вирусологи назвали опасность «британского штамма» COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, заключается в скорости его распространения, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Течение болезни не является более тяжелым, данных о том, что он более опасен, нет. Его опасность в скорости распространения», — сказал он.

По его словам, распространение коронавируса в России зависит от того, какие у обнаруженного пациента были контакты и был ли он единственным. «С большой вероятностью этот штамм будет распространяться. Нехороший штамм, что можно сказать», — отметил Аграновский. При этом он добавил, что вакцина будет действовать на этот штамм.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал РБК, что проверить, как много людей заражены именно новым штаммом коронавируса, достаточно трудно.