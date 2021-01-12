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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые описали случай мутации COVID-19 в России

Ученые изучили изменение инфекции в организме женщины с лимфомой. С апреля по сентябрь вирус приобрел 18 новых мутаций

Российские ученые опубликовали препринт исследования, в котором описали случай пациентки, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Анализ провели ученые Сколковского института науки и технологий в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Работа размещена на портале Virological.org, внимание на нее обратили «Известия».

Мутации коронавиурса обнаружили у 47-летней женщины с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование). Она заразилась коронавирусом в апреле, после чего многократно проходила тестирование на коронавирус. Результаты тестирования были положительными вплоть до 9 сентября.

В качестве точки отсчета ученые взяли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина с лимфомой. В ходе исследования ученые выяснили, что COVID-19 в организме женщины приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка — те же, что ранее были найдены у датских норок.

Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС


«Британский» штамм коронавируса также мог мутировать, долгое время находясь у пациента с ослабленным или подавленным иммунитетом, отметил в беседе с газетой «Известия» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. Российское исследование показало, что приобретение большого количества мутаций стало результатом долгого нахождения вируса в одном организме, сказал он, пояснив, что именно в таких условиях коронавирус способен быстро эволюционировать в сторону адаптации к организму хозяина-человека. По словам Крутовского, сейчас нельзя говорить о скорости распространения «российского» штамма, поскольку описан только один такой случай.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков указал, что выявленный в России вариант коронавируса относится к той же группе близкородственных организмов, что и «британский» штамм. Ученый предположил, что вариант «российского» штамма не приобрел опасных мутаций, поскольку пока не получил широкого распространения. Делать какие-то значимые выводы о быстроте мутирования, распространения или увеличения смертности на основе этой информации преждевременно, указал он.

Роспотребнадзор сообщил об изучении «Вектором» «британского штамма»
Общество
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии &laquo;Вектор&raquo;

Накануне о возможном существовании в России своего уникального штамма коронавируса наподобие того, что был обнаружен в Великобритании, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — сказал он. По его словам, в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Британии, и поэтому новый штамм пока найти не удалось.

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Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря. Позднее эту мутацию выявили в ряде других стран, в том числе в США, Китае, Турции, Таиланде и Греции. 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса выявили в России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Анастасия Батманова
новый штамм коронавируса коронавирус
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