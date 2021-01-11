Гинцбург допустил существование «российского» штамма COVID-19

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Существует большая вероятность того, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса COVID-19 наподобие того, что был обнаружен в Великобритании. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, там, где работают британцы, и выделяли новые штаммы коронавируса. «А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — считает ученый.

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