Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

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Авиасообщение между Россией и Великобританией будет приостановлено до 12 января 2021 года включительно. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», — говорится в сообщении.

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