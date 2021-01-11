Пандемия коронавируса , 11 янв, 14:32
0
Роспотребнадзор сообщил об изучении «Вектором» «британского штамма»
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Государственный научный центр «Вектор» выделил «британский» штамм коронавируса, после чего приступил к его изучению. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, «Вектор» выделил новый штамм из материала пациента еще в декабре. В конце прошлого года в России обнаружили человека, зараженного новым штаммом коронавируса, он прибыл из Британии, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса и приступили к его изучению. При этом директор центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что его центр пока не получил образец нового штамма.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом