Роспотребнадзор сообщил об изучении «Вектором» «британского штамма»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Государственный научный центр «Вектор» выделил «британский» штамм коронавируса, после чего приступил к его изучению. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, «Вектор» выделил новый штамм из материала пациента еще в декабре. В конце прошлого года в России обнаружили человека, зараженного новым штаммом коронавируса, он прибыл из Британии, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса и приступили к его изучению. При этом директор центра Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что его центр пока не получил образец нового штамма.