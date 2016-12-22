Минобороны показало удар по принадлежащему боевикам складу дронов в Сирии

В Идлибе разведчики нашли место, где террористы собирают и хранят дроны. Этот склад был уничтожен ударом артиллерийского боеприпаса «Краснополь», заявили в Минобороны. На YouTube-канале ведомство опубликовало видео произошедшего

Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало на своем официальном YouTube-канале видеозапись уничтожения склада беспилотников боевиков в Сирии. Там, как уточнили ранее в министерстве, хранились и оснащались ударные дроны наподобие тех, с помощью которых в ночь на 6 января террористы попытались атаковать российскую базу Хмеймим.

По информации представителей оборонного ведомства, место хранения и сборки беспилотных средств самолетного типа было обнаружено военными разведчиками из России в провинции Идлиб.​ «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» (управляемый артиллерийский снаряд, наводимый на цель с помощью лазерного целеуказателя. — РБК) склад беспилотников [был] уничтожен», — заявили в министерстве.

На размещенных ведомством кадрах заметно, как на одноэтажное помещение наводится визир, затем производится выстрел и здание разлетается.

Видео: Минобороны России

Помимо этого Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков, которые перед Новым годом обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим. Все они, как сообщили ранее в ведомстве, были ликвидированы «по прибытии» к складу, где террористы готовились к пересадке в микроавтобус». На записи, в частности, заметно, как к припаркованному у некоего здания транспортному средству подъезжает автомобиль. Из него выбегают пять человек, впоследствии по микроавтобусу производится удар.

Видео: Минобороны России

Минометное нападение на авиабазу Хмеймим произошло вечером 31 декабря прошлого года. В результате атаки, по данным Минобороны, погибли двое российских военнослужащих. Военно-дипломатические источники «Коммерсанта» при этом сообщали, что при нападении радикальных исламистов российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. В военном ведомстве позже эти данные назвали «фейком».

Впоследствии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в ночь на 6 января боевики предприняли еще одну попытку нападения на Хмеймим. Однако тогда российским военнослужащим, как отмечали правозащитники, это нападение удалось сорвать. На следующий день эту информацию подтвердили в Минобороны.

«Инженерные решения» в технологии этих беспилотников, как выяснили затем в российском военном ведомстве, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». Название этого государства в министерстве тогда не уточнили, однако позже заявили, что во время атаки на Хмеймим в небе над Сирией российские военные заметили разведывательный самолет Военно-морских сил США Poseidon.

Представитель комитета начальников штабов Вооруженны​х сил США генерал Кеннет Маккензи затем сообщил, что «Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии». В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.