Хмеймим под ударом: почему российская авиабаза в Сирии попала под обстрел

Минобороны подтвердило, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии перед Новым годом подверглась минометному обстрелу. Диверсанты атаковали со стороны зоны деэскалации, а система ПВО не смогла защитить военных

Российский самолет Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архив (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Минометный обстрел

​В четверг, 4 января, Министерство обороны сообщило о гибели двоих российских военнослужащих при обстреле военной базы Хмеймим под Новый год. «31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

Первым об атаке на базу Хмеймим в среду, 3 января, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военно-дипломатические источники. По сведениям издания, в результате атаки радикальных исламистов российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. В результате попадания минометного снаряда был взорван и склад боеприпасов, добавили собеседники издания. Также источники «Коммерсанта» рассказали о том, что из-за нападения на базу более десяти военных могли получить ранения.​

На следующий день в Минобороны назвали сообщение «Коммерсанта» о «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиа​базе Хмеймим «фейком». «Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», — говорится в сообщении оборонного ведомства. До 4 января в Минобороны не комментировали эту атаку боевиков и сообщали лишь о крушении 31 декабря вертолета Ми-24. По официальным данным, он разбился из-за технической неисправности во время перелета с авиабазы Хмеймим в другой сирийский район.

После публикации «Коммерсанта» исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram-канале отметила, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее. В CIT добавили, что никто из местных жителей не публиковал видео или фото результатов обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях».

Источник РБК в Минобороны сказал, что при атаке был поврежден один вертолет и СУ-24. «Обстрел велся из РСЗО [реактивных систем залпового огня] со стороны зоны деэскалации, минометы работали из зоны под охраной сирийцев. Двое погибших — это вертолетчики», — уточнил источник РБК в Минобороны.

По его словам, дежурство вокруг базы было организовано «как положено». «Реактивные снаряды посбивали, а вот минометные выстрелы — их практически невозможно сбить. [Последствием атаки станет] полная зачистка и расширение [охраняемой] зоны [вокруг базы]. Когда стреляют в спину, не всегда к этому готов», — отметил источник.

Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архив (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Зона деэскалации Под зоной деэскалации или нейтральной зоной подразумевается территория, которая включает в себя провинцию Идлиб, части провинций Латакия и Хама. Она была создана в рамках установленного при посредничестве России, Ирана и Турции в конце декабря 2016 год режима прекращения огня между правительственными войсками и различными формированиями умеренной оппозиции. Эта зона остается самой беспокойной и проблемной среди четырех созданных зон деэскалации. Сложность в обеспечении соблюдения договоренностей обусловлена концентрацией в провинции Идлиб большого количества боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (предыдущее название — «Фронт ан-Нусра»), на которую не распространяется перемирие. До сих пор в Сирии остро стоит проблема размежевания террористов и умеренной оппозиции.

Риски диверсий

Источник в Минобороны рассказал РБК, что атака шла со стороны организации «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России). Базу могли обстрелять сторонники террористической группировки «Фронт ан-Нусра», которые сосредоточены в сирийской провинции Идлиб, согласен главред журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский​.

По мнению эксперта, за атакой на Хмеймим стояла не «мощная группировка», а небольшая диверсионная группа. «Это один, максимум два автомобиля, в кузове которых установлен советский 82-миллиметровый миномет. Такие минометы поставляли в Сирию во времена Советского Союза сотнями, если не тысячами», — сказал главред «Арсенала отечества» РБК. По его мнению, огневой налет мог продолжаться порядка 1–1,5 минуты с расстояния до 3 км, и из двух минометов на территорию аэродрома могло быть выпущено 30–40 мин. «Такие мины — один из самых опасных боеприпасов для небронированной боевой техники. За минуту обстреляли, уложили миномет в кузов, замотали брезентом и смотались», — объяснил Мураховский. Система ПВО не обнаружила мины из-за их маленького размера в отличие от реактивных неуправляемых снарядов, добавил эксперт.

Мураховский оценивает количество оставшихся боевиков в Сирии в 2,5–3 тыс. человек. Остается вопрос, кого считать террористами в Сирии, поскольку «это очень растяжимое понятие», сказал РБК замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «Десятки тысяч человек числятся в группировках, противостоящих Башару Асаду», — указал он.

Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр считает, что после диверсионного налета на авиабазе Хмеймим начнется строительство для укрепления ее обороноспособности. «Самолеты находились на открытой территории, в каких-то щитовых домиках — личный состав. Там, наверное, без измены со стороны сирийских товарищей не обошлось.

База должна быть оборудована подземными капонирами для защиты техники и людей. База Хмеймим изначально была гражданским аэродромом, который был оперативно превращен в военный», — рассуждает он. По словам Фельгенгауэра, дальний периметр базы Хмеймим охраняют сирийские власти, и это создает большую проблему, потому что «Россию в Сирии никто не любит», сопротивление режиму Башара Асада будет продолжаться, и всё это создает серьезные трудности для долгосрочного базирования на враждебной территории. «Наверное, они [сирийские власти] кого-то найдут и демонстративно повесят, но это ничего не значит», — заключил эксперт.

Незадолго до атаки на Хмеймим, в середине декабря, президент Владимир Путин в ходе визита в Сирию приказал начать вывод российских войск из страны. Позже в Совете Федерации РБК пояснили, что, в республике останутся российские базы, в том числе и авиабаза Хмеймим. Эксперт Храмчихин полагает, что все публичные заявления о вводе и выводе российской группировки из Сирии являются «пропагандой», поскольку численность группировки зависит «от необходимости», а не от официальных заявлений.

С начала 2017 года в Сирии погиб 131 россиянин, сообщал в октябре прошлого года Reuters. Среди них есть и военные, служившие по контракту, рассказали источники агентства.​