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СМИ назвали причастную к атаке на Хмеймим группировку
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СМИ назвали причастную к атаке на Хмеймим группировку
Военная операция в Сирии, 06:20
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СМИ назвали причастную к атаке на Хмеймим группировку
«С большой долей вероятности» нападение беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии было организовано боевиками запрещенной в России «Ахрар аш-Шам», сообщает «Коммерсантъ». Эту атаку, по данным Минобороны, России удалось сорвать
Авиабаза Хмеймим. 2016 год (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

К сорванному в ночь с 5 на 6 января российскими военнослужащими нападению боевиков с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авиабазу Хмеймим в Сирии «с большой долей вероятности» были причастны террористы из запрещенной в России организации «Ахрар аш-Шам». Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали несколько военных источников.

Члены именно этой группировки, как напоминает издание, уже «пытались безуспешно» применять дроны для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе. Однако тогда, по данным газеты, эти объекты «были замечены на подлете и почти сразу уничтожены».

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Версию о причастности к сорванному нападению на Хмеймим «Ахрар аш-Шам», по информации «Коммерсанта», также «частично доказывает» расшифровка данных перехваченных дронов. Кроме того, схожие беспилотники, «по сведениям газеты, использовались боевиками и при минометном обстреле Хмеймима в ночь на 1 января». При этом последняя неудавшаяся атака, как подчеркивают собеседники «Коммерсанта», стала первым масштабным применением БПЛА со стороны исламистов за все время проведения Россией военной операции в Сирии.

В настоящий момент, по словам источников издания, российские военные проводят «детальный анализ конструкции, технической начинки и самодельных взрывных устройств, которые использовались при создании беспилотников». У дронов, как уточняет один из собеседников «Коммерсанта», «деревянное основание, фанерные крылья и кустарно доработанный мотор». Все БПЛА сконструированы при помощи большого количества скотча и пластика, отмечает источник газеты, подчеркивая, что такая технология «не является находкой». «Для них [террористов] это одноразовое изделие, запустил и забыл», — поясняет он. Однако тут же добавляет: «Ряд технических решений беспилотников позволяет говорить о том, что такие БПЛА противник может запустить с расстояния более 50 км, а наведение в данном случае будет осуществляться по спутниковым координатам GPS». Кроме того, дроны, по данным источника издания, были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

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В Минобороны ранее заявили, что подобные «инженерные решения» в технологии дронов «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Франц Клинцевич позже объявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США.

О том, что российским военнослужащим удалось предотвратить беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим, стало известно 7 января. Об этом тогда сообщили представители Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. 8 января информацию подтвердило и российское Минобороны. Военным, по данным ведомства, тогда удалось уничтожить семь БПЛА ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Три участвовавших в нападении дрона, как утверждали в министерстве, взорвались при посадке, а еще три российские военные посадили и захватили невредимыми.

«Ахрар аш-Шам» — союз исламистских салафистских бригад, объединившихся для борьбы против армии правительства сирийского лидера Башара Асада, а также членов шиитской ливанской группировки «Хезболла». Общая численность боевиков этой организации, по данным Минобороны России, составляет порядка 16 тыс. человек. Формирования «Ахрар аш-Шам» ведут боевые действия в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск, Даръа, Идлиб, Латакия, Хама и Хомс. В декабре 2016 года, как рассказывали представители российского военного ведомства, члены этой организации присоединились к режиму перемирия в Сирии. Тогда же Минобороны называло «Ахрар аш-Шам» «группировкой умеренной сирийской оппозиции».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , атака , беспилотник , Хмеймим
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