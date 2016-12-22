Правозащитники рассказали о срыве Россией беспилотной атаки на Хмеймим

Российские военные сорвали нападение беспилотников на базу Хмеймим в Сирии, сообщили правозащитники. Ранее авиабаза попала под минометный обстрел перед Новым годом. В результате атаки тогда погибли двое военнослужащих

Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские военные в Сирии сорвали беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим, уничтожив зафиксированные ими беспилотные летательные аппараты возле Латакии на северо-западе страны. Об этом со ссылкой на заявление Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Би-би-си.

Когда именно было предупреждено нападение, телеканал не уточняет, отмечая, однако, что сообщения правозащитников появились в субботу, 6 января. В этот день британская группа мониторинга, по данным Би-би-си, со ссылкой на собственные источники заявила, что с территории Хмеймим были сбиты беспилотники, «принадлежащие исламистской фракции, действующей в этом районе».​ Какой именно группировке принадлежали эти аппараты в центре мониторинга за соблюдением прав человека не пояснили. О каких-либо жертвах или ущербе, причиненном авиабазе в результате произошедшего, правозащитники также не рассказали.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Ранее, 7 января, на сайте российского военного ведомства был опубликован информационный бюллетень, в котором говорилось, что за последние сутки военные России зафиксировали пять нарушений режима перемирия в Сирии. В частности, три из них, по данным представителей министерства, произошли в Алеппо и еще два в Латакии. Остальных подробностей случившегося в Минобороны не привели. О срыве атаки беспилотников на базу Хмеймим в ведомстве не сообщали.

В последний раз российская авиабаза в Сирии подвергалась минометному обстрелу перед Новым годом 31 декабря прошлого года. 3 января со ссылкой на собственные военно-дипломатические источники об этом написала газета «Коммерсантъ». По словам собеседников издания, в результате нападения российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. На следующий день, 4 января, данные об обстреле Хмеймим подтвердили в российском Минобороны, добавив, что при происшествии погибли двое российских военнослужащих. При этом информацию об уничтожении в ходе атаки семи российских военных самолетов в ведомстве назвали «фейком».