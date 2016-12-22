США заявили о непричастности к атаке дронов на Хмеймим

США никогда не участвовали в атаках БПЛА на российские военные объекты в Сирии, заявили в Вашингтоне. Ранее Минобороны рассказало, что при нападении на Хмеймим и Тартус в небе был замечен американский самолет-разведчик

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В США прокомментировали сообщения российского Минобороны о том, что во время атаки с использованием беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии воздушное пространство между базой и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе патрулировал разведывательный самолет Военно-морских сил США Poseidon.

«Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии», — заявил в ходе брифинга представитель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Видеозапись его совместной пресс-конференции с руководителем пресс-службы американского Минобороны Даной Уайт опубликована на официальной странице военного ведомства в Twitter.

Накануне глава КНШ Джозеф Данфорд, как заметил также Маккензи, «обменялся мнениями» относительно произошедшего с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Предоставить детали этого диалога представитель КНШ отказался, заметив, что Вашингтон не делает этого в интересах «американской политики».​

В Минобороны США, в свою очередь, комментировать данные о том, действительно ли за атакой дронов на Хмеймим стоял Вашингтон, отказались. «Мы не будем комментировать это», — заявила в ответ на соответствующий вопрос Уайт.

О том, что боевики с применением беспилотников попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил 6 января. Российским военнослужащим, как отмечали тогда правозащитники, это нападение удалось сорвать. На следующий день эту информацию подтвердили в Минобороны. Некоторые из дронов, которые участвовали в атаке, как подчеркивали также в российском военном ведомстве, военнослужащим удалось посадить и захватить невредимыми.

«Инженерные решения» в технологии этих беспилотников, как выяснили затем в Минобороны, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». Название этого государства в российском министерстве тогда не уточнили, однако замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич позже объявил, что в атаке беспилотников на российские военные объекты в Сирии, по его мнению, прослеживается работа спецслужб США.

9 января Минобороны сообщило, что во время атаки на Хмеймим в небе над Сирией российские военные заметили разведывательный самолет ВМС США Poseidon. Случившееся в министерстве тогда назвали «странным совпадением», заметив, что самолет барражировал на протяжении более четырех часов на высоте 7 тыс. м.

Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя ранее это нападение, отметил, что необходимые для такой атаки «устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке».