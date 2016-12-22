Минобороны заметило самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим

В Москве заявили, что во время попытки нападения на Хмеймим и Тартус в сирийском небе находился американский Poseidon. В Минобороны сказали, что координаты объектов, которые были у боевиков, основаны на данных космической разведки

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Во время атаки беспилотниками на авиабазу Хмеймим в Сирии воздушное пространство между базой и пунктом материального обеспечения флота в Тартусе патрулировал разведывательный самолет ВМС США Poseidon, говорится в сообщении российского Минобороны, поступившем в РБК. Военные назвали это «странным совпадением». В сообщении говорится, что этот самолет барражировал на протяжении более четырех часов на высоте 7 тыс. м.

Также военные отреагировали на заявления Пентагона о доступности беспилотников, которые использовались при атаке на Хмеймим, на открытом рынке. «Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — заявили в Минобороны. В сообщении отмечается, что «у террористов до недавнего времени» не было такой подготовки. Заявления США о всеобщей доступности подобных технологий вызвали в Минобороны «законный интерес»: «О каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки?»

В Москве подчеркнули, что «намеренно» не поднимали вопрос о лицах или структурах, причастных к передаче террористам технологий для атаки беспилотниками.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил 7 января, что на Хмеймим была предпринята атака с применением беспилотников, но России удалось ее сорвать. Правозащитники отметили, что беспилотники принадлежали исламистам, но информацию о конкретной группировке не разгласили. Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на военные источники, писала, что к нападению могут быть причастны боевики запрещенной в России террористической организации «Ахрар аш-Шам».

Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя нападения, отметил, что необходимые для такой атаки «устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 января заявил, что оставшиеся в Хмеймиме и Тартусе российские военные обладают всеми возможностями для отражения вылазок террористов.