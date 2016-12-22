Минобороны опровергло данные об уничтожении самолетов на базе Хмеймим

В ведомстве заявили, что сообщения об уничтожении боевиками семи российских самолетов на авиабазе Хмеймим не соответствуют действительности. При этом база действительно подверглась обстрелу, двое российских военнослужащих погибли

Российская авиационная группа на аэродроме Хмеймим. Архив (Фото: Вадим Гришанкин / Минобороны России / ТАСС)

Минобороны опровергло сообщения об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает агентство «РИА Новости».

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в сообщении ведомства, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять​ все задачи по предназначению в полном объеме».

Тем не менее военные отметили, что база всё же подвергалась обстрелу. Это произошло 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — отметили в ведомстве.

СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме Политика

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что в последний день 2017 года боевики из минометов расстреляли авиабазу Хмеймим, в результате чего российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. По словам собеседников, после падения минометного снаряда детонировал и склад боеприпасов. Источники добавили, что в результате случившегося более десяти военнослужащих могли получить ранения.​

Издание подчеркнуло, что Минобороны до этого никак не комментировало эту атаку боевиков, а сообщило только о крушении 31 декабря вертолета Ми-24. По официальным данным, он разбился из-за технической неисправности во время перелета с авиабазы Хмеймим в другой сирийский район. В ведомстве сообщили тогда о гибели двух пилотов, находившийся на борту бортмеханик получил травмы, после чего его эвакуировали.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team после выхода материала «Коммерсанта» написала в своем Telegram-канале, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее. В CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях».