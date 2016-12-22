Минобороны опровергло данные об уничтожении самолетов на базе Хмеймим

Минобороны опровергло сообщения об уничтожении семи российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии, передает агентство «РИА Новости».
«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в сообщении ведомства, подчеркнув, что находящаяся в Сирии российская авиагруппа находится в полной боеготовности и «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме».
Тем не менее военные отметили, что база всё же подвергалась обстрелу. Это произошло 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих.
«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — отметили в ведомстве.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила, что в последний день 2017 года боевики из минометов расстреляли авиабазу Хмеймим, в результате чего российские военные потеряли четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72. По словам собеседников, после падения минометного снаряда детонировал и склад боеприпасов. Источники добавили, что в результате случившегося более десяти военнослужащих могли получить ранения.
Издание подчеркнуло, что Минобороны до этого никак не комментировало эту атаку боевиков, а сообщило только о крушении 31 декабря вертолета Ми-24. По официальным данным, он разбился из-за технической неисправности во время перелета с авиабазы Хмеймим в другой сирийский район. В ведомстве сообщили тогда о гибели двух пилотов, находившийся на борту бортмеханик получил травмы, после чего его эвакуировали.
Группа расследователей Conflict Intelligence Team после выхода материала «Коммерсанта» написала в своем Telegram-канале, что ни одна группировка за прошедшие несколько дней не взяла на себя ответственность за произошедшее. В CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях».