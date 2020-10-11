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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал «лайт» вариант борьбы с пандемией в Москве

Он заключается в строгом контроле требований перехода определенного числа сотрудников на удаленку, что позволит не прерывать работу предприятий и не закрывать ни одну из сфер экономики
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Столичные власти будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу, это самый «лайт» вариант, когда ни одна из сфер экономики не закрывается. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, городские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переходе многих работников на удаленку, так как другого варианта в сложившейся ситуации нет.

«На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — пояснил мэр.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько недель и необходимо пройти период пандемии без потерь, при этом массовая вакцинация будет возможна позднее. «Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей», — сообщил он, добавив, что существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что он инфицирован коронавирусом.

Несколько дней назад Собянин заявлял, что следующая неделя (с 12 по 18 октября) будет во многом решающей для развития пандемии. Как отметил градоначальник, при строгом соблюдении нынешних предписаний может появиться шанс, что рост количества заболеваний прекратится, а ситуация стабилизируется без «дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».

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В связи с ростом числа случаев заражения в столице власти обязали компании перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, увеличили школьникам каникулы до двух недель вместо одной и рекомендовали придерживаться этих мер частным учебным заведениям. Кроме того, в столице приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров.

Последние два дня в России показатели по заболеваемости COVID-19 оказались рекордными за весь период пандемии. В Москве на протяжении двух недель наблюдается резкий рост числа заразившихся. Накануне, 10 октября, в столице коронавирус выявили у более чем 4 тыс. человек.

Автор
Михаил Юшков
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