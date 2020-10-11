Собянин назвал «лайт» вариант борьбы с пандемией в Москве

Он заключается в строгом контроле требований перехода определенного числа сотрудников на удаленку, что позволит не прерывать работу предприятий и не закрывать ни одну из сфер экономики

Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Столичные власти будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий на дистанционную работу, это самый «лайт» вариант, когда ни одна из сфер экономики не закрывается. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, городские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переходе многих работников на удаленку, так как другого варианта в сложившейся ситуации нет.

«На самом деле это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — пояснил мэр.

Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько недель и необходимо пройти период пандемии без потерь, при этом массовая вакцинация будет возможна позднее. «Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей», — сообщил он, добавив, что существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что он инфицирован коронавирусом.