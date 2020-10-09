Собянин усомнился в объективности теории об ослабевшем коронавирусе

Сергей Собянин (в центре) (Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»)

Теория о том, что сейчас коронавирус якобы стал менее опасным, необъективна. Такое мнение в интервью «Первому каналу» высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Корреспондент телеканала уточнил у него, можно ли при сравнении с весенними показателями оценить сейчас соотношение тех, кто болеет COVID-19 в легкой форме, и тех, у кого заболевание протекает тяжело.

«Есть такая как бы теория, что сейчас COVID-19 стал менее опасным и болеют сейчас больше легко. На мой взгляд, это не очень объективно», — ответил Собянин.

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