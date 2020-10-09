Пандемия коронавируса , 09 окт, 19:10
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Собянин назвал следующую неделю в Москве «решающей» для развития пандемии
Сергей Собянин
При строгом соблюдении нынешних предписаний для борьбы с распространением коронавируса, может появиться шанс на то, что рост количества заболеваемых прекратится, а ситуация стабилизируется без «дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
«Следующая неделя будет во многом решающей», — добавил он.
Собянин отметил, что сейчас загрузка метро снизилась, но снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября. Он считает, что этого недостаточно, чтобы остановить распространение коронавируса.
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