Собянин назвал следующую неделю в Москве «решающей» для развития пандемии

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

При строгом соблюдении нынешних предписаний для борьбы с распространением коронавируса, может появиться шанс на то, что рост количества заболеваемых прекратится, а ситуация стабилизируется без «дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.

«Следующая неделя будет во многом решающей», — добавил он.

Собянин отметил, что сейчас загрузка метро снизилась, но снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября. Он считает, что этого недостаточно, чтобы остановить распространение коронавируса.

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