Пандемия коронавируса , 10 окт, 10:49
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В России суточный прирост заразившихся COVID-19 установил новый рекорд
За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 12 846 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Предыдущий рекорд был побит 9 октября. Накануне в стране заболели 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 11 мая (11 656 заболевших).
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