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Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00
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Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00
При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Экипаж совершил аварийную посадку, но не пострадал. Главное — в обзоре РБК
Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Обновления в тексте выделены курсивом

Что произошло

  • В 11:40 (мск) ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена с космодрома Байконур в Казахстане.
  • Корабль должен был доставить на МКС новый экипаж и груз.

Экипаж корабля

Космонавт-испытатель Алексей Овчинин родился в 1971 году в Ярославской области. Его зачислили в отряд космонавтов в 2006 году, тогда же начал проходить подготовку. Первый полет в космос совершил в 2016 году в качестве бортинженера МКС. Экспедиция продлилась более 170 суток.

Астронавт NASA Ник Хейг родился в штате Канзас в 1975 году. Окончил Академию ВВС США и Массачусетский технологический институт. Работал в том числе в Пентагоне. Прошел отбор в NASA в 2013 году, завершил тренировки в 2015 году. Был утвержден в качестве бортинженера для полета на МКС, запланированного на осень этого года.

  • Спустя девять минут после старта диктор сообщил об аварии.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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  • Экипаж корабля аварийно приземлился на Землю, при этом испытав перегрузки в 6 g. Космонавт Андрей Борисенко в разговоре с РБК назвал их не экстраординарными, подчеркнув, что посадка проводилась штатными системами.
  • Оба члена экипажа возвращаются вертолетами на Байконур. Состояние Хейга и Овчинина хорошее, приземление было безопасным, сообщили в NASA со ссылкой на поисково-спасательные отряды.
  • К месту приземления отправились экстренные службы и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
  • Для расследования случившегося создана государственная комиссия.
  • До выяснения причин аварии все пилотируемые пуски будут прекращены.

Возможные причины

  • По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателей второй ступени из-за плохого крепления блоков.
  • В «Роскосмосе» причиной аварии назвали «нештатную ситуацию».

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
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Реакция

  • Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту будет предо​ставлена вся необходимая информация. «Думаю, что Рогозин сейчас занят, надо получить информацию, провести первичный анализ. Разумеется, президенту будет предоставлен весь необходимый анализ», — сообщил он.
  • Вице-премьер Юрий Борисов допустил кадровые перестановки в «Роскосмосе» после выявления причин аварии.

Видео: Роскосмос

Автор: Юлия Сапронова.
При участии: Анастасия Антипова.
Теги: космический корабль , Байконур
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