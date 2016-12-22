Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Экипаж совершил аварийную посадку, но не пострадал. Главное — в обзоре РБК

Экипаж корабля

Космонавт-испытатель Алексей Овчинин родился в 1971 году в Ярославской области. Его зачислили в отряд космонавтов в 2006 году, тогда же начал проходить подготовку. Первый полет в космос совершил в 2016 году в качестве бортинженера МКС. Экспедиция продлилась более 170 суток.

Астронавт NASA Ник Хейг родился в штате Канзас в 1975 году. Окончил Академию ВВС США и Массачусетский технологический институт. Работал в том числе в Пентагоне. Прошел отбор в NASA в 2013 году, завершил тренировки в 2015 году. Был утвержден в качестве бортинженера для полета на МКС, запланированного на осень этого года.