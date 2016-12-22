Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00
Общество, 13:59
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Авария при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Главное к 15:00
При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Экипаж совершил аварийную посадку, но не пострадал. Главное — в обзоре РБК
Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ»
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Что произошло
- В 11:40 (мск) ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена с космодрома Байконур в Казахстане.
- Корабль должен был доставить на МКС новый экипаж и груз.
Экипаж корабля
Космонавт-испытатель Алексей Овчинин родился в 1971 году в Ярославской области. Его зачислили в отряд космонавтов в 2006 году, тогда же начал проходить подготовку. Первый полет в космос совершил в 2016 году в качестве бортинженера МКС. Экспедиция продлилась более 170 суток.
Астронавт NASA Ник Хейг родился в штате Канзас в 1975 году. Окончил Академию ВВС США и Массачусетский технологический институт. Работал в том числе в Пентагоне. Прошел отбор в NASA в 2013 году, завершил тренировки в 2015 году. Был утвержден в качестве бортинженера для полета на МКС, запланированного на осень этого года.
- Спустя девять минут после старта диктор сообщил об аварии.
- Экипаж корабля аварийно приземлился на Землю, при этом испытав перегрузки в 6 g. Космонавт Андрей Борисенко в разговоре с РБК назвал их не экстраординарными, подчеркнув, что посадка проводилась штатными системами.
- Оба члена экипажа возвращаются вертолетами на Байконур. Состояние Хейга и Овчинина хорошее, приземление было безопасным, сообщили в NASA со ссылкой на поисково-спасательные отряды.
- К месту приземления отправились экстренные службы и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- Для расследования случившегося создана государственная комиссия.
- До выяснения причин аварии все пилотируемые пуски будут прекращены.
Возможные причины
- По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателей второй ступени из-за плохого крепления блоков.
- В «Роскосмосе» причиной аварии назвали «нештатную ситуацию».
Реакция
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту будет предоставлена вся необходимая информация. «Думаю, что Рогозин сейчас занят, надо получить информацию, провести первичный анализ. Разумеется, президенту будет предоставлен весь необходимый анализ», — сообщил он.
- Вице-премьер Юрий Борисов допустил кадровые перестановки в «Роскосмосе» после выявления причин аварии.