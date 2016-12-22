Космонавт прокомментировал аварию «Союза» словами «быстро мы прилетели»

Сразу после того, как произошла авария ракеты-носителя, еще в полете, командир экипажа «Союз МС-10» Алексей Овчинин прокомментировал аварийную ситуацию словами «быстро мы прилетели»

Алексей Овчинин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров экипажа корабля «Союз МС-10», потерпевшего аварию, с Центром управления полетами (ЦУП).

«Авария носителя, да? Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — сообщил командир экипажа Алексей Овчинин специалистам ЦУП сразу после аварии.

Авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени (у ракеты-носителя «Союз-ФГ» их четыре) от центрального блока второй ступени. Как следует из слов Овчинина, внештатная ситуация произошла через 165 секунд после запуска. В казахстанском МВД отмечали, что экипаж лично принял решение об активации системы аварийного спасения (САС) корабля «Союз-МС». Последний раз САС срабатывала в 1983 году.

Во время приземления экипаж испытал нагрузки в 6g, космонавту Овчинину и его американскому коллеге астронавту Нику Хейгу не потребовалась госпитализация. Они успешно приземлились в Казахстане и были доставлены на Байконур.

​До выяснения причин аварии Россия приостановит пилотируемые пуски.